Гопак і прапор України в ринзі: перемога Усика над Джошуа в яскравих фото

Українець став чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії

Неймовірний поєдинок провів у ночі 26 вересня боксер Олександр Усик. У Лондоні на арені «Тоттенгем Готспур» киянин відібрав у Ентоні Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO і став чемпіоном світу з боксу в надважкій категорії. Це ті титули, якими володів Володимир Кличко. Отже, вони повернулися в Україну за чотири роки.

Усик дуже сильно додав в останніх раундах і судді одноголосно віддали йому перемогу – 117:112, 116:112 і 115:113. Тепер чекаємо реваншу. Джошуа своїм правом на цей бій напевно скористається. Тільки тепер претендентом буде вже британський боксер.

Докладніше: Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою.