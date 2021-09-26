Гопак і прапор України в ринзі: перемога Усика над Джошуа в яскравих фото
Українець став чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії
Неймовірний поєдинок провів у ночі 26 вересня боксер Олександр Усик. У Лондоні на арені «Тоттенгем Готспур» киянин відібрав у Ентоні Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO і став чемпіоном світу з боксу в надважкій категорії. Це ті титули, якими володів Володимир Кличко. Отже, вони повернулися в Україну за чотири роки.
Усик дуже сильно додав в останніх раундах і судді одноголосно віддали йому перемогу – 117:112, 116:112 і 115:113. Тепер чекаємо реваншу. Джошуа своїм правом на цей бій напевно скористається. Тільки тепер претендентом буде вже британський боксер.
Докладніше: Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою.