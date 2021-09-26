Старший Кличко, Ломаченко і Шевченко обговорили перемогу Усика (фото)

Українські мега-зірки спорту вболівали за нашого боксера в бою з Джошуа

У ніч на 26 вересня в Лондоні українець Олександр Усик відібрав титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі у британського боксера Ентоні Джошуа. Підтримати Усика приїхали співвітчизники: колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій ваговій категорії Василь Ломаченко та екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко.

Після бою, під час обговорення перемоги Усика, вони потрапили в об'єктив камери.

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Фото можна подивитися на сторінці Василя Ломаченка в «Інстаграме».

Детальніше про поєдинок: Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою.

Гопак і прапор України в ринзі: перемога Усика над Джошуа в яскравих фото.