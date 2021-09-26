  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Старший Кличко, Ломаченко і Шевченко обговорили перемогу Усика (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Усик традиційно станцював після перемоги - Старший Кличко, Ломаченко і Шевченко обговорили перемогу Усика (фото)
    Олександр Усик традиційно станцював після перемоги
    Фото з відкритих джерел

    Українські мега-зірки спорту вболівали за нашого боксера в бою з Джошуа

    У ніч на 26 вересня в Лондоні українець Олександр Усик відібрав титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі у британського боксера Ентоні Джошуа. Підтримати Усика приїхали співвітчизники: колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій ваговій категорії Василь Ломаченко та екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко.

    Після бою, під час обговорення перемоги Усика, вони потрапили в об'єктив камери.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

    Фото можна подивитися на сторінці Василя Ломаченка в «Інстаграме».

    Детальніше про поєдинок: Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою.

    Гопак і прапор України в ринзі: перемога Усика над Джошуа в яскравих фото.

    Читайте також:

    Теги: бокс Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Старший Кличко, Ломаченко і Шевченко обговорили перемогу Усика (фото)