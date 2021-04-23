«Донбас» здолав «Сокіл» і став 8-разовим чемпіоном України

Донецька команда виграла фінальну серії до чотирьох перемог, не поступившись у жодному матчі

Хокейний клуб «Донбас», який через окупацію Донецька виступає у Дружківці, став 8-разовим чемпіоном України. У фінальній серії до чотирьох перемог він грав з київським «Соколом» і зумів перемогти в усіх чотирьох матчах - 2:1, 5:1, 3:1, 4:3 ОТ.

В останній зустрічі кияни вели в рахунку в дві шайби, проте гості змогли вирівняти гру й перевести її в овертайм. Там Микола Казаковцев забив вирішальний гол.

Свої перші нагороди «Донбас» виграв 10 років тому і саме в боротьбі з «Соколом».