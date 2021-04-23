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    «Донбас» здолав «Сокіл» і став 8-разовим чемпіоном України

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    Команда з Донецька виграла восьмий чемпіонат України - «Донбас» здолав «Сокіл» і став 8-разовим чемпіоном України
    Команда з Донецька виграла восьмий чемпіонат України
    Фото УХЛ

    Донецька команда виграла фінальну серії до чотирьох перемог, не поступившись у жодному матчі

    Хокейний клуб «Донбас», який через окупацію Донецька виступає у Дружківці, став 8-разовим чемпіоном України. У фінальній серії до чотирьох перемог він грав з київським «Соколом» і зумів перемогти в усіх чотирьох матчах - 2:1, 5:1, 3:1, 4:3 ОТ.

    В останній зустрічі кияни вели в рахунку в дві шайби, проте гості змогли вирівняти гру й перевести її в овертайм. Там Микола Казаковцев забив вирішальний гол.

    Свої перші нагороди «Донбас» виграв 10 років тому і саме в боротьбі з «Соколом».

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Донбас
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