У прогнозі на Олімпіаду-2020 Україні дають менше медалей, ніж раніше



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Такі медалі отримають призери Олімпіади-2020 Хайтек

Нашу країну ставлять на 19-те місце у медальному заліку, а раніше пророкували 17-те

Черговий прогноз на медальний залік Олімпіади-2020 представив портал Gracenote.

За півроку до старту Ігор в Токіо головним фаворитом на перемогу в медальному заліку вважається збірна США. Аналітики пророкують американцям в Японії 117 комплектів медалей. З них 47 – золотих, 36 – срібних і 34 – бронзових. Друге місце портал віддав збірнiй Китаю з 87-ма медалями, а японці можуть назбирати 66 нагород відповідно.

Українській команді пророкують чотири золоті медалі. До них повинні додатися п'ять срібних і сім бронзових. З 16-ма нагородами в активі синьо-жовтим прогнозується 19-те місце в медальному заліку.

Нагадаємо, що рік тому та ж американська аналітична компанія Gracenote прогнозувала Україні в Токіо 16 медалей і 17-е загальнокомандне місце. При цьому 8 нагород – золоті.