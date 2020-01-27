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    У прогнозі на Олімпіаду-2020 Україні дають менше медалей, ніж раніше

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    Такі медалі отримають призери Олімпіади-2020 - У прогнозі на Олімпіаду-2020 Україні дають менше медалей, ніж раніше
    Такі медалі отримають призери Олімпіади-2020
    Хайтек

    Нашу країну ставлять на 19-те місце у медальному заліку, а раніше пророкували 17-те

    Черговий прогноз на медальний залік Олімпіади-2020 представив портал Gracenote.

    За півроку до старту Ігор в Токіо головним фаворитом на перемогу в медальному заліку вважається збірна США. Аналітики пророкують американцям в Японії 117 комплектів медалей. З них 47 – золотих, 36 – срібних і 34 – бронзових. Друге місце портал віддав збірнiй Китаю з 87-ма медалями, а японці можуть назбирати 66 нагород відповідно.

    Українській команді пророкують чотири золоті медалі. До них повинні додатися п'ять срібних і сім бронзових. З 16-ма нагородами в активі синьо-жовтим прогнозується 19-те місце в медальному заліку.

    Нагадаємо, що рік тому та ж американська аналітична компанія Gracenote прогнозувала Україні в Токіо 16 медалей і 17-е загальнокомандне місце. При цьому 8 нагород – золоті.

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    Олімпіада-2020
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