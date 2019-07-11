Медалі Олімпіади-2020 виготовлятимуть з використаних ґаджетів



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Олімпіада в Токіо має вразити новаціями Olympic.org

Для цього знадобилося майже 80 тис. тонн електронних пристроїв і понад 6 млн смартфонів

Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо підтвердив, що всі медалі, які будуть вручати олімпійцям і паралімпійцям на змаганнях, зроблені з перероблених матеріалів різних електронних пристроїв.

Використані ґаджети можуть бути непоганим джерелом для переробки та виготовлення нових продуктів. Про це задумалися організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо, які відбудуться наступного року.

У 2017-му оргкомітет ігор в Токіо запустив проект зі збору використаних електронних пристроїв для переробки їх на олімпійські медалі. Днями один з організаторів Олімпіади написав на своїй сторінці у Twitter, що проект успішно завершено, і вони виготовили 5000 тисяч олімпійських та паралімпійських медалей з перероблених ґаджетів для майбутніх змагань.

Повідомляється, що для цього знадобилося майже 80 тисяч тонн електронних пристроїв і понад 6 мільйонів смартфонів. З цього організатори виготовили 32 кг золотих медалей, 3500 кг срібних медалей і 2200 кг бронзових медалей.

Срібло було найбільш затребуваним для Олімпійських ігор в Токіо, оскільки з нього також будуть виробляти золоті медалі. Це дозволено згідно з регламентом Олімпійського комітету, але, при цьому, в золотій медалі має бути як мінімум 6 грамів чистого золота.

Крім медалей, на змаганнях в Токіо з перероблених матеріалів також зроблять подіуми для переможців. Видання Inside The Games пише, що для спорудження 100 подіумів потрібно 45 тонн пластику.

Джерело: Новое Время