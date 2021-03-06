Українка провела блискучу гонку на Кубку світу з біатлону

Юлія Джима потрапила на п’єдестал втретє в сезоні

Ближче до фінішу сезону «розбігалися» наші біатлоністи. На етапі Кубку світу в словацькому Нове-Место Юлія Джима фінішувала другою в спринтерській гонці. Це її третя нагорода в сезоні. Раніше киянка була другою в індивідуальній гонці в Антхольц-Антерсельві та третьою в естафеті на чемпіонаті світу словенській Поклюці.

Джима стартувала в групі лідерів під 26-м номером. Вона знала показники основних суперниць, тому для неї важливо було вправно відпрацювати на вогневому рубежі. Юлія впоралася з нервами й вийшла зі стрільбища лідером. У підсумку вона стала другою, поступившись трохи менше 10 секунд лідеру загального заліку Кубку світу Тіріл Екхоф. Норвежку навіть з однією хибою зараз важко кому обігнати. Третьою фінішувала італійка Ліза Вітоцці.

Непогану гонку провела й Дар’я Блашко. З одним штрафним колом українка фінішувала 16-ю. Трохи гірше бігла Анастасія Маркушина. За однакових показників з Блашко вона програла їй близько 20 секунд. Тернополянка – 22-а.

Капітан української команди жінок Олена Підгрушна запустила в «молоко» три кулі, але бігла добре й фінішувала 34-ю з відставанням від лідера в 1:29,2. Валентина Семеренко замкнула топ-40 – дві хиби й мінус 1:45,8 від Екхофф.

Завдяки другому місцю Юлія Джима піднялася на 20 місце в загальному заліку Кубку світу. Блашко на 27 місці, Підгрушна – на 37-му.