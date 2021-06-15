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    В збірній України заперечили інформацію про конфлікт у команді

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    Віктор Циганков, ймовірно, за потреби зможе вийти на поле в матчі з Північною Македонією - В збірній України заперечили інформацію про конфлікт у команді
    Віктор Циганков, ймовірно, за потреби зможе вийти на поле в матчі з Північною Македонією
    Фото: УАФ

    Ярмоленко начебто поговорив на підвищених тонах з Марлосом

    Поразка збірної України від Нідерландів у першому турі чемпіонату Європи викликала не лише відгуки про матч різного забарвлення, а з’явилися й чутки. Начеб-то капітан Андрій Ярмоленко влаштував розбірки з півзахисником Марлосом, котрий невдало увійшов у гру після травми на початку матчу Олександра Зубкова.

    Така розмова, скоріше за все, відбулася. Проте це звичайний робочий момент, в якому небайдужі гравці намагаються убезпечити від подібних помилок у майбутньому.

    В таборі збірної України, яка вже повернулася з Амстердама до Бухареста, заперечили про існування напруження між футболістами. «Ніякого конфлікту не було, у роздягальні все було добре. Я не знаю, хто це вигадав», – сказав учора на традиційній прес-конференції захисник збірної Ілля Забарний.

    В Бухаресті йдуть дощі, тому тренування було перенесено на інше поле в столиці Румунії. Команда тренувалася в закритому режимі, журналістів не стадіон не пустили. Хоча в ньому брали участь ті виконавці, які не виходили на поле в матчі з Нідерландами. Тренувався й Віктор Циганков. Ймовірно, він зможе вийти на поле 17 червня, коли українці гратимуть з Північною Македонією. Адже через травму Зубкова у команді виникли проблеми на лівому фланзі.

    В групі С, де грає збірна України, лідирують Нідерланди й Австрія, які матчі першого туру виграли. До наступного етапу виходять по дві найкращі команди з шести груп, а також чотири збірні, які займуть треті місця.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    В збірній України заперечили інформацію про конфлікт у команді