В збірній України заперечили інформацію про конфлікт у команді

Ярмоленко начебто поговорив на підвищених тонах з Марлосом

Поразка збірної України від Нідерландів у першому турі чемпіонату Європи викликала не лише відгуки про матч різного забарвлення, а з’явилися й чутки. Начеб-то капітан Андрій Ярмоленко влаштував розбірки з півзахисником Марлосом, котрий невдало увійшов у гру після травми на початку матчу Олександра Зубкова.

Така розмова, скоріше за все, відбулася. Проте це звичайний робочий момент, в якому небайдужі гравці намагаються убезпечити від подібних помилок у майбутньому.

В таборі збірної України, яка вже повернулася з Амстердама до Бухареста, заперечили про існування напруження між футболістами. «Ніякого конфлікту не було, у роздягальні все було добре. Я не знаю, хто це вигадав», – сказав учора на традиційній прес-конференції захисник збірної Ілля Забарний.

В Бухаресті йдуть дощі, тому тренування було перенесено на інше поле в столиці Румунії. Команда тренувалася в закритому режимі, журналістів не стадіон не пустили. Хоча в ньому брали участь ті виконавці, які не виходили на поле в матчі з Нідерландами. Тренувався й Віктор Циганков. Ймовірно, він зможе вийти на поле 17 червня, коли українці гратимуть з Північною Македонією. Адже через травму Зубкова у команді виникли проблеми на лівому фланзі.

В групі С, де грає збірна України, лідирують Нідерланди й Австрія, які матчі першого туру виграли. До наступного етапу виходять по дві найкращі команди з шести груп, а також чотири збірні, які займуть треті місця.