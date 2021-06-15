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    Футболіст Еріксен, який пережив зупинку серця, вийшов до вболівальників

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    Крістіан Еріксен почувається нормально - Футболіст Еріксен, який пережив зупинку серця, вийшов до вболівальників
    Крістіан Еріксен почувається нормально
    Фото з відкритих джерел

    Лідер збірної Данії знаходиться в лікарні, проте може привітати прихильників з вікна

    29-річний півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, вже самостійно ходить. З лікарні, де він знаходиться, він привітав з вікна прихильників. Він підняв палець догори, даючи зрозуміти, що з ним усе гаразд.

    За словами доктора данської команди Мортена Бозена, вирішальну роль у порятунку Еріксена зіграла оперативність дій.

    «Я б сказав, те, як швидко вони (команда медиків на поле) відреагували, стало вирішальним. Найважливіший фактор – це час, який проходить від моменту, коли це сталося (зупинка серця), до моменту, коли людина отримує допомогу. Цей час був недовгим», – зазначив Бозен.

    Сам Еріксен вже прокоментував свій стан.

    «Дякую, я не здамся. Зараз я відчуваю себе краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося», – цитує Еріксена журналіст Фабріціо Романо з посиланням на італійське видання La Gazzetta dello Sport.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Футболіст Еріксен, який пережив зупинку серця, вийшов до вболівальників