Футболіст Еріксен, який пережив зупинку серця, вийшов до вболівальників

Лідер збірної Данії знаходиться в лікарні, проте може привітати прихильників з вікна

29-річний півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, вже самостійно ходить. З лікарні, де він знаходиться, він привітав з вікна прихильників. Він підняв палець догори, даючи зрозуміти, що з ним усе гаразд.

За словами доктора данської команди Мортена Бозена, вирішальну роль у порятунку Еріксена зіграла оперативність дій.

«Я б сказав, те, як швидко вони (команда медиків на поле) відреагували, стало вирішальним. Найважливіший фактор – це час, який проходить від моменту, коли це сталося (зупинка серця), до моменту, коли людина отримує допомогу. Цей час був недовгим», – зазначив Бозен.

Сам Еріксен вже прокоментував свій стан.

«Дякую, я не здамся. Зараз я відчуваю себе краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося», – цитує Еріксена журналіст Фабріціо Романо з посиланням на італійське видання La Gazzetta dello Sport.