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    Фаворит Євро Іспанія втратила очки в матчі зі шведами

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    Іспанія не скористалася перевагою власного поля - Фаворит Євро Іспанія втратила очки в матчі зі шведами
    Іспанія не скористалася перевагою власного поля
    Фото з відкритих джерел

    Гра завершила внічию, а господарі поля не використали кілька слушних моментів для взяття воріт

    Збірна Іспанії, яка є фаворитом на чемпіонаті Європи. В першому матчі на турнірі втратила очки. У грі проти команди Швеції, яка проходила в Севільї, господарі поля володіли величезною територіальною перевагою, мали кілька дуже хороших моментів для взяття воріт, але шансами не скористалися. Більше того, могли й програти. Одного разу їхні ворота врятувала стійка воріт.

    Збірна Іспанії володіла тотальною ігровою перевагою впродовж всього матчу, що відбилося на статистиці. Футболісти збірної Швеції за першу половину зустрічі сумарно віддали 58 передач. У складі Іспанії троє гравців записали на свій рахунок більше пасів, ніж вся команда суперника: Емерік Лапорт (62), Пау Торрес (61), Жорді Альба (60). Господарі володіли м'ячем 75% ігрового часу. Шведи закрилися в глуху оборону і весь матч відбивалися, а іспанцям бракувало останнього пасу і завершального удару. Могли забивати Мората, Ольмо, Альба. Дива творив воротар шведів Ольсон.

    Фінальний свисток арбітра зафіксував безгольову нічию.

    Тим часом Шовковський віршем відповів УЄФА на заборону гасла «Героям слава!».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Фаворит Євро Іспанія втратила очки в матчі зі шведами