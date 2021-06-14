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    Воротар поляків забив найшвидший гол в історії Євро

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    Польща несподівано поступилася Словаччині - Воротар поляків забив найшвидший гол в історії Євро
    Польща несподівано поступилася Словаччині
    Фото з відкритих джерел

    У матчі зі Словаччиною Щенсни відправив м’яч у власні ворота, а його команда поступилася

    Голкіпер «Ювентуса» і збірної Польщі Войцех Щенсни став автором найшвидшого автоголу в історії чемпіонатів Європи.

    У матчі 1-го туру групового етапу Євро-2020 Польща – Словаччина воротар відправив м'яч у власні ворота на 18-й хвилині. Роберт Мак увійшов до штрафного і влучно пробив з гострого кута. М'яч відскочив від ближньої штанги в голкіпера польської команди і влетів у сітку. Взяття воріт записали як автогол.

    Перемогу святкували словаки. Після того, як півзахисник польської збірної Кароль Лінетті зрівняв рахунок, вони залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Гжегож Криховяк. За кілька хвилин захисник збірної Словаччини Мілан Шриньяр влучно пробив низом у кут воріт – 2:1.

    У групі E, крім поляків і словаків, виступають національні команди Іспанії та Швеції. Матч цих збірних пройде 14 червня в Севільї, стартовий свисток прозвучить о 22:00.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на один рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня одразу в кількох європейських містах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Воротар поляків забив найшвидший гол в історії Євро