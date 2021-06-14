Воротар поляків забив найшвидший гол в історії Євро

У матчі зі Словаччиною Щенсни відправив м’яч у власні ворота, а його команда поступилася

Голкіпер «Ювентуса» і збірної Польщі Войцех Щенсни став автором найшвидшого автоголу в історії чемпіонатів Європи.

У матчі 1-го туру групового етапу Євро-2020 Польща – Словаччина воротар відправив м'яч у власні ворота на 18-й хвилині. Роберт Мак увійшов до штрафного і влучно пробив з гострого кута. М'яч відскочив від ближньої штанги в голкіпера польської команди і влетів у сітку. Взяття воріт записали як автогол.

Перемогу святкували словаки. Після того, як півзахисник польської збірної Кароль Лінетті зрівняв рахунок, вони залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Гжегож Криховяк. За кілька хвилин захисник збірної Словаччини Мілан Шриньяр влучно пробив низом у кут воріт – 2:1.

У групі E, крім поляків і словаків, виступають національні команди Іспанії та Швеції. Матч цих збірних пройде 14 червня в Севільї, стартовий свисток прозвучить о 22:00.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на один рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня одразу в кількох європейських містах.