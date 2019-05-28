Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
-
Розсилка
Варварам що не побудуй...
Вадим Абібуллаєв
Як мовиться, не мостом єдиним
Вандали відчутно понищили спортивний майданчик 186-ї загальноосвітньої школи в Голосіївському районі столиці. Про це написав на власній сторінці у «Фейсбуку» киянин Вадим Абібуллаєв.
Читайте також
«Зеленоботи, порохоботи та й інші боти! Тут, у 186-й школі два роки тому збудували офігєзний майданчик для гри у баскетбол...
Минуло два роки… Частину огорожі зруйнували, частину вкрали. І жоден Зеленський чи Порошенко нікому не вставить нові мізки. Ми заслуговуємо цього…»
Вадим Абібуллаєв
Нагадаємо, що днями, через лічені години після відкриття у Києві пошкодили скло на щойно відкритому мості від арки «Дружби народів» до Володимирської гірки. Мер столиці Віталій Кличко звинуватив у руйнуванні вандалів.