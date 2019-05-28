Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)



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Варварам що не побудуй... Вадим Абібуллаєв

Як мовиться, не мостом єдиним

Вандали відчутно понищили спортивний майданчик 186-ї загальноосвітньої школи в Голосіївському районі столиці. Про це написав на власній сторінці у «Фейсбуку» киянин Вадим Абібуллаєв.

«Зеленоботи, порохоботи та й інші боти! Тут, у 186-й школі два роки тому збудували офігєзний майданчик для гри у баскетбол...

Минуло два роки… Частину огорожі зруйнували, частину вкрали. І жоден Зеленський чи Порошенко нікому не вставить нові мізки. Ми заслуговуємо цього…»