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    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)

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    Варварам що не побудуй... - Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Варварам що не побудуй...
    Вадим Абібуллаєв

    Як мовиться, не мостом єдиним

    Вандали відчутно понищили спортивний майданчик 186-ї загальноосвітньої школи в Голосіївському районі столиці. Про це написав на власній сторінці у «Фейсбуку» киянин Вадим Абібуллаєв.

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    «Зеленоботи, порохоботи та й інші боти! Тут, у 186-й школі два роки тому збудували офігєзний майданчик для гри у баскетбол...

    Минуло два роки… Частину огорожі зруйнували, частину вкрали. І жоден Зеленський чи Порошенко нікому не вставить нові мізки. Ми заслуговуємо цього…»

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    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Вандали знищили новий спортивний майданчик у київській школі (фото)
    Вадим Абібуллаєв

    Нагадаємо, що днями, через лічені години після відкриття у Києві пошкодили скло на щойно відкритому мості від арки «Дружби народів» до Володимирської гірки. Мер столиці Віталій Кличко звинуватив у руйнуванні вандалів.
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