На пішохідному мості у Києві замінили пошкоджене скло



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Нове захисне скло на оглядовій частині пішохідно-велосипедного мосту

Мер Києва висловив сподівання, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоду новому туристичному об’єкту

Пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисну скло-плівку - відновили.

Про це у понеділок ввечері повідомив у Facebook столичний міський голова Віталій Кличко.

«Друзі, як і обіцяв, ми відновили захисну скло-плівку, що пошкодили вандали на елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту, що з’єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів» - зазначив Кличко.

Мер Києва висловив сподівання, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоду новому туристичному об’єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться.

«Ще раз хочу підкреслити: Київ - наше з вами місто, наш дім. І те, як він виглядатиме, залежить від нас з вами. Давайте разом берегти і примножувати красу столиці! Мені, справді, боляче, коли хтось намагається спаплюжити те, що створювалося для мільйонів киян і гостей нашого міста. - Спаплюжити, хто словами, хто актами вандалізму. Невже ж неприємно пишатися своїм містом, його гарними локаціями, його красою й інтелігентними людьми?!», - написав Кличко.

Як відомо, столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту,який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.

Окрім камер спостереження, що встановлені на пішохідно-велосипедному мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом

27 травня стало відомо, що на новому пішохідно-велосипедному мосту знову тріснуло захисне скло на оглядовій частині. Це вже третє захисне скло на прозорій ділянці підлоги мосту, яке було пошкоджено з часу відкриття об’єкту.