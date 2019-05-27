Пішохідний міст, що постраждав від вандалів, обліплять відеокамерами (фото)
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Камери відеоспостереження з'являться також під пішохідно-велосипедним мостом
Окрім камер спостереження, що встановлені на пішохідно-велосипедному мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час спілкування з киянами на мосту, оглянувши місце вандалізму.
Він звернувся до людей, яких було дуже багато на мосту, з тим, аби кияни повідомляли про відомі їм акти вандалізму в місті. «Давайте боротися з цим разом. Адже всі гарні об‘єкти ми створюємо для мешканців Києва, для краси і комфорту нашого міста», - сказав мер.
«Через масовий потік людей, прослідкувати за кожним неможливо. Якщо хтось зможе зафіксувати дії вандалів, які руйнують те, що ми створюємо для киян, думаю ми можемо говорити і про певні премії для небайдужих мешканців міста. Бо ми повинні спільно берегти нашу столицю», - підкреслив Кличко.
За словами експертів, які разом із мером перевіряли скляну поверхню, шкода, нанесена її елементам, заподіяна умисно.
Багатошарове гартоване скло, що встановлене під захисною скло-плівкою, – неушкоджене.
Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.
Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.
Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.
Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.