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    Пішохідний міст, що постраждав від вандалів, обліплять відеокамерами (фото)

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    Експерти обстежили скляну поверхню мосту - Пішохідний міст, що постраждав від вандалів, обліплять відеокамерами (фото)
    Експерти обстежили скляну поверхню мосту

    Камери відеоспостереження з'являться також під пішохідно-велосипедним мостом

    Окрім камер спостереження, що встановлені на пішохідно-велосипедному мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час спілкування з киянами на мосту, оглянувши місце вандалізму. 

    Він звернувся до людей, яких було дуже багато на мосту, з тим, аби кияни повідомляли про відомі їм акти вандалізму в місті. «Давайте боротися з цим разом. Адже всі гарні об‘єкти ми створюємо для мешканців Києва, для краси і комфорту нашого міста», - сказав мер.

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     «Через  масовий потік людей, прослідкувати за кожним неможливо. Якщо хтось зможе зафіксувати дії вандалів, які руйнують те, що ми створюємо для киян, думаю ми можемо говорити і про певні премії для небайдужих мешканців міста. Бо ми повинні спільно берегти нашу столицю», - підкреслив Кличко.

    За словами експертів, які разом із мером перевіряли скляну поверхню, шкода, нанесена її елементам, заподіяна умисно.

    Багатошарове гартоване скло, що встановлене під захисною скло-плівкою, – неушкоджене.

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    Пішохідний міст, що постраждав від вандалів, обліплять відеокамерами (фото)
    Пішохідний міст, що постраждав від вандалів, обліплять відеокамерами (фото)
    Пішохідний міст, що постраждав від вандалів, обліплять відеокамерами (фото)
    Пішохідний міст, що постраждав від вандалів, обліплять відеокамерами (фото)

    Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

    Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби

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