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    Вболіваємо за Ярмоленка: відбулося жеребкування Ліги Європи

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    Вболіваємо за Ярмоленка: відбулося жеребкування Ліги Європи
    Фото з відкритих джерел

    Українці зіграють за «Вест Гем», «Ференцварош» і «Лудогорець»

    У Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи 2021/22. Україну в турнірі мала представляти «Зоря», але вона поступилася в плей-оф австрійському «Рапіду» і гратиме в Лізі конференцій.

    Втім, наші представники в турнірі будуть. Андрій Ярмоленко гратиме за англійський «Вест Гем», Ігор Пластун – за болгарський «Лудогорець», а Олександр Зубков і Ігор Харатін – за «Ференцварош».

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    Регламент змагань такий:

    Переможці груп Ліги Європи зіграють в 1/8 фіналу турніру.

    Команди, які займуть в групах другі місця, проведуть стикові матчі проти володарів третіх місць в групах Ліги чемпіонів за право грати в 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Команди, які займуть в групах треті місця, проведуть стикові матчі проти володарів других місць в групах Ліги конференцій за право грати в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

    Груповий турнір стартує 16 вересня.

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    Теги: Андрій Ярмоленко Ліга Європи
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    Вболіваємо за Ярмоленка: відбулося жеребкування Ліги Європи