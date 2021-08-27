Вболіваємо за Ярмоленка: відбулося жеребкування Ліги Європи
Українці зіграють за «Вест Гем», «Ференцварош» і «Лудогорець»
У Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи 2021/22. Україну в турнірі мала представляти «Зоря», але вона поступилася в плей-оф австрійському «Рапіду» і гратиме в Лізі конференцій.
Втім, наші представники в турнірі будуть. Андрій Ярмоленко гратиме за англійський «Вест Гем», Ігор Пластун – за болгарський «Лудогорець», а Олександр Зубков і Ігор Харатін – за «Ференцварош».
Регламент змагань такий:
Переможці груп Ліги Європи зіграють в 1/8 фіналу турніру.
Команди, які займуть в групах другі місця, проведуть стикові матчі проти володарів третіх місць в групах Ліги чемпіонів за право грати в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Команди, які займуть в групах треті місця, проведуть стикові матчі проти володарів других місць в групах Ліги конференцій за право грати в 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Груповий турнір стартує 16 вересня.
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