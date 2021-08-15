Став відомий розмір зарплати Ярмоленка у «Вест Гемі»

Андрій Ярмоленко ще рік гратиме за лондонський клуб

Український футболіст отримує найбільше грошей в команді

Атакуючий півзахисник збірної України і «Вест Гема» Андрій Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем в англійській команді. Перед стартом сезону портал spotrac.com оприлюднив дані по зарплатам футболістів лондонського клубу і виявилося, що українець отримує майже на мільйон фунтів стерлінгів більше, ніж його конкурент на позиції правого хавбека Джерад Боуен.

За тиждень Андрій заробляє 115 тис. фунтів, а в рік набігає 5,98 мільйона фунтів.

Андрій Ярмоленко є капітаном збірної України. На Євро-2020 він забив два м’ячі і зробив дві гольові передачі. Його хотіли придбати турецькі «Фенербахче» та «Галатасарай», але ці клуби не потягнули високу зарплату футболіста.