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    Став відомий розмір зарплати Ярмоленка у «Вест Гемі»

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    Андрій Ярмоленко ще рік гратиме за лондонський клуб - Став відомий розмір зарплати Ярмоленка у «Вест Гемі»
    Андрій Ярмоленко ще рік гратиме за лондонський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Український футболіст отримує найбільше грошей в команді

    Атакуючий півзахисник збірної України і «Вест Гема» Андрій Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем в англійській команді. Перед стартом сезону портал spotrac.com оприлюднив дані по зарплатам футболістів лондонського клубу і виявилося, що українець отримує майже на мільйон фунтів стерлінгів більше, ніж його конкурент на позиції правого хавбека Джерад Боуен.

    За тиждень Андрій заробляє 115 тис. фунтів, а в рік набігає 5,98 мільйона фунтів.

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    Андрій Ярмоленко є капітаном збірної України. На Євро-2020 він забив два м’ячі і зробив дві гольові передачі. Його хотіли придбати турецькі «Фенербахче» та «Галатасарай», але ці клуби не потягнули високу зарплату футболіста.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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    Став відомий розмір зарплати Ярмоленка у «Вест Гемі»