Україна виграла 500-ту медаль на Паралімпійських іграх

«Срібло» Сергія Кліпперта в плаванні стало ювілейною нагородою для нашої команди

Чотирнадцята медаль в Токіо стала історичною для української паралімпійської збірної. Це - 500 нагорода за весь час виступів на Іграх. Цю медаль завоював 32-річний Сергій Кліпперт (13 медаль в його кар'єрі на Паралімпіадах) у плаванні на дистанції 100 метрів на спині.

З цих 500 медалей 388 завойовано на Літніх Паралімпіадах, 112 – на Зимових. Загалом наші паралімпійці взяли участь у 13 Іграх.

Медальні результати України на Паралімпіадах

Атланта-1996 (літні): 1+4+2

Нагано-1998 (зимові): 3+2+4

Сідней-2000 (літні): 3+20+14

Солт-Лейк-2002 (зимові): 0+6+6

Афіни-2004 (літні): 24+14+19

Турин-2006 (зимові): 7+9+9

Пекін-2008 (літні): 24+18+32

Ванкувер-2010 (зимові): 5+8+6

Лондон-2012 (літні): 32+24+28

Сочі-2014 (зимові): 5+9+11

Ріо-2016 (літні): 41+37+39

Пхьончхан-2018 (зимові): 7+8+8

Токіо-2020 (літні): 1+8+5

За весь час на Паралімпіадах Україна здобула 153 золоті, 164 срібні та 183 бронзові медалі.

Найуспішнішим видом спорту України на Паралімпійських іграх є плавання – 207 медалей, нагадує «Суспільне».

Загалом Україна стала 16-ю країною в історії, яка змогла здобути 500 медалей на Паралімпійських іграх. Лідером у цьому списку є збірна США – 2367 медалей (перед стартом Токіо-2020). США, як і інші лідери списку, брали участь у більше ніж 20 Паралімпійських іграх.