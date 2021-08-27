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    «Реал» почав підготовку до презентації найдорожчого футболіста світу

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    Кіліан Мбаппе стане гравцем іспанського гранда - «Реал» почав підготовку до презентації найдорожчого футболіста світу
    Кіліан Мбаппе стане гравцем іспанського гранда
    Фото з відкритих джерел

    Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів домовився про трансфер Кіліана Мбаппе

    Уже 4 вересня у відбірному матчі чемпіонату світу між збірними України і Франції кияни зможуть оцінити майстерність найдорожчого футболіста світу Кіліана Мбаппе. Тільки нападник представлятиме не «Парі Сен-Жермен», за який провів кілька років, а «Реал». Як повідомляє Marca, керівництво іспанського клубу вже почало приготування презентації новачка команди.

    Мбаппе вже попрощався з одноклубниками з «Парі-Сен-Жермен», повідомивши їм про свій перехід до «Реалу».

    Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з «ПСЖ» розрахований до 30 червня 2022 року. Кіліан виступає за «ПСЖ» з 2017 року, а до цього захищав кольори «Монако». У минулому сезоні чемпіонату Франції форвард взяв участь в 31 матчі, забив 27 голів і зробив сім результативних передач. Також на його рахунку вісім голів у 10 іграх в Лізі чемпіонів. На чемпіонаті Європи Мбаппе взяв участь в чотирьох іграх.

    За неофіційною інформацією, трансферна сума складе рекордні 190 мільйонів євро.

    «Реал» є суперником «Шахтаря» в груповому турнірі Ліги чемпіонів (результати жеребкування).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кіліан Мбаппе
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    «Реал» почав підготовку до презентації найдорожчого футболіста світу