«Реал» почав підготовку до презентації найдорожчого футболіста світу

Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів домовився про трансфер Кіліана Мбаппе

Уже 4 вересня у відбірному матчі чемпіонату світу між збірними України і Франції кияни зможуть оцінити майстерність найдорожчого футболіста світу Кіліана Мбаппе. Тільки нападник представлятиме не «Парі Сен-Жермен», за який провів кілька років, а «Реал». Як повідомляє Marca, керівництво іспанського клубу вже почало приготування презентації новачка команди.

Мбаппе вже попрощався з одноклубниками з «Парі-Сен-Жермен», повідомивши їм про свій перехід до «Реалу».

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з «ПСЖ» розрахований до 30 червня 2022 року. Кіліан виступає за «ПСЖ» з 2017 року, а до цього захищав кольори «Монако». У минулому сезоні чемпіонату Франції форвард взяв участь в 31 матчі, забив 27 голів і зробив сім результативних передач. Також на його рахунку вісім голів у 10 іграх в Лізі чемпіонів. На чемпіонаті Європи Мбаппе взяв участь в чотирьох іграх.

За неофіційною інформацією, трансферна сума складе рекордні 190 мільйонів євро.

«Реал» є суперником «Шахтаря» в груповому турнірі Ліги чемпіонів (результати жеребкування).