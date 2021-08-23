Вболівальники побилися з футболістами в чемпіонаті Франції і перервали матч

«Марселю» загрожує технічна поразка в матчі з «Ніццою»

Під час матчу 3-го туру французької Ліги 1 «Ніцца» – «Марсель» вболівальники масово вибігли на поле і побилися з гравцями. Конфліктний епізод зав'язався так: ультрас «Ніцци» кинули пляшкою в півзахисника «Марселя» Дімітрі Паєта. Футболіст кинув пляшку назад на трибуну, після чого розлючені фанати «орлят» вибігли на поле. У бійці постраждали півзахисник «Марселя» Маттео Гендузі і захисник Луан Перес (на фото).

Гравців довго вмовляли продовжити гру, проте вони вирішили не виходити більше на поле. Згідно з регламентом Ліги 1, йому загрожує технічна поразка з рахунком 0:3.

Суперник «Шахтаря» в плей-оф раунді Ліги чемпіонів «Монако» зазнав чергової поразки в чемпіонаті Франції.