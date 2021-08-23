  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Вболівальники побилися з футболістами в чемпіонаті Франції і перервали матч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вболівальники&nbsp;&laquo;Ніцци&raquo; понесуть покарання - Вболівальники побилися з футболістами в чемпіонаті Франції і перервали матч
    Вболівальники «Ніцци» понесуть покарання
    Фото з відкритих джерел

    «Марселю» загрожує технічна поразка в матчі з «Ніццою»

    Під час матчу 3-го туру французької Ліги 1 «Ніцца» – «Марсель» вболівальники масово вибігли на поле і побилися з гравцями. Конфліктний епізод зав'язався так: ультрас «Ніцци» кинули пляшкою в півзахисника «Марселя» Дімітрі Паєта. Футболіст кинув пляшку назад на трибуну, після чого розлючені фанати «орлят» вибігли на поле. У бійці постраждали півзахисник «Марселя» Маттео Гендузі і захисник Луан Перес (на фото).

    22_26

    Гравців довго вмовляли продовжити гру, проте вони вирішили не виходити більше на поле. Згідно з регламентом Ліги 1, йому загрожує технічна поразка з рахунком 0:3.

    Суперник «Шахтаря» в плей-оф раунді Ліги чемпіонів «Монако» зазнав чергової поразки в чемпіонаті Франції.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Олімпік» (Марсель)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вболівальники побилися з футболістами в чемпіонаті Франції і перервали матч