Шевченко розповів, від кого чекає пропозицій з працевлаштування

Тренер готовий розглядати варіанти як від клубів, так і від збірних

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що готовий очолити не тільки клубну команду, а й національну збірну. Втім, він не пояснив, навіщо було кидати українську команду.

«Була невелика відпустка з сім'єю. Можна спокійно подивитися футбол, без нервів, без нічого. Дуже спокійний період, ніяких варіантів з боку клубів не розглядав до завершення контракту з УАФ, – розповів Шевченко в інтерв’ю програмі «Великий футбол». – Зараз я вільний. Подивимося, які будуть варіанти і серед клубів, і серед збірних. Мені хочеться взяти участь в цікавому проекті. Це може бути і клуб, і збірна. Різні варіанти».

Андрій Шевченко на початку серпня повідомив через соцмережі, що не продовжуватиме угоду зі збірною України. Національну команду очолив Олександр Петраков, який з «молодіжкою» виграв чемпіонат світу.