  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко розповів, від кого чекає пропозицій з працевлаштування

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко насолоджується життям - Шевченко розповів, від кого чекає пропозицій з працевлаштування
    Андрій Шевченко насолоджується життям
    Фото з відкритих джерел

    Тренер готовий розглядати варіанти як від клубів, так і від збірних

    Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що готовий очолити не тільки клубну команду, а й національну збірну. Втім, він не пояснив, навіщо було кидати українську команду.

    «Була невелика відпустка з сім'єю. Можна спокійно подивитися футбол, без нервів, без нічого. Дуже спокійний період, ніяких варіантів з боку клубів не розглядав до завершення контракту з УАФ, – розповів Шевченко в інтерв’ю програмі «Великий футбол». – Зараз я вільний. Подивимося, які будуть варіанти і серед клубів, і серед збірних. Мені хочеться взяти участь в цікавому проекті. Це може бути і клуб, і збірна. Різні варіанти».

    Андрій Шевченко на початку серпня повідомив через соцмережі, що не продовжуватиме угоду зі збірною України. Національну команду очолив Олександр Петраков, який з «молодіжкою» виграв чемпіонат світу.

    Читайте також:

    Теги: Збірна України Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко розповів, від кого чекає пропозицій з працевлаштування