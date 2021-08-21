  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Монако» перед грою з «Шахтарем» знову зазнав фіаско

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росіянин Головін знову підвів команду - «Монако» перед грою з «Шахтарем» знову зазнав фіаско
    Росіянин Головін знову підвів команду
    Фото з відкритих джерел

    Третя команда Франції пасе задніх в Лізі 1

    Суперник «Шахтаря» в плей-оф Ліги чемпіонів «Монако» знову програв. У матчі 3-го туру французької Ліги 1 монегаски програли «Ланса». Зустріч проходила на стадіоні «Луї II» і завершилася з рахунком 0:2.

    На 51-й хвилині рахунок відкрив Іньятіус Ганаго, йому асистував Жонатан Клосс. Через десять хвилин червону картку отримав півзахисник «Ланса» Шейк Умар Дукур. На 86-й хвилині за грубий фол проти Симона Банзая був вилучений російський півзахисник монегасків Олександр Головін.

    У доданий час «Ланс» забив другий м'яч - відзначився Банзая, гольову передачу віддав Пшемислав Франківські.

    «Монако» в трьох матчах набрав 1 очко і посідає 16-е місце в таблиці Ліги 1. «Ланс» (5) - на четвертому місці.

    Матч «Шахтар» - «Монако» відбудеться 25 серпня. В першій грі перемогу здобули «гірники» - 1:0.

    Тим часом «Шахтар» без кількох гравців основного складу здолав «Чорноморець».

    Читайте також:


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Монако» перед грою з «Шахтарем» знову зазнав фіаско