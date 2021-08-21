«Монако» перед грою з «Шахтарем» знову зазнав фіаско

Третя команда Франції пасе задніх в Лізі 1

Суперник «Шахтаря» в плей-оф Ліги чемпіонів «Монако» знову програв. У матчі 3-го туру французької Ліги 1 монегаски програли «Ланса». Зустріч проходила на стадіоні «Луї II» і завершилася з рахунком 0:2.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Іньятіус Ганаго, йому асистував Жонатан Клосс. Через десять хвилин червону картку отримав півзахисник «Ланса» Шейк Умар Дукур. На 86-й хвилині за грубий фол проти Симона Банзая був вилучений російський півзахисник монегасків Олександр Головін.

У доданий час «Ланс» забив другий м'яч - відзначився Банзая, гольову передачу віддав Пшемислав Франківські.

«Монако» в трьох матчах набрав 1 очко і посідає 16-е місце в таблиці Ліги 1. «Ланс» (5) - на четвертому місці.

Матч «Шахтар» - «Монако» відбудеться 25 серпня. В першій грі перемогу здобули «гірники» - 1:0.

Тим часом «Шахтар» без кількох гравців основного складу здолав «Чорноморець».



