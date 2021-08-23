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    «Динамо» і збірна України залишилися без основного воротаря

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    Георгій Бущан зазнав травми - «Динамо» і збірна України залишилися без основного воротаря
    Георгій Бущан зазнав травми
    Фото з відкритих джерел

    Георгій Бущан зазнав пошкодження і не гратиме десять днів

    В матчі з чернігівською «Десною» (4:0) ворота «Динамо» захищав Денис Бойко. Першого номера команди, Георгія Бущана, не було навіть у заявці на матч. Як виявилося, голкіпер травмувався і пропустить щонайменше десять днів. Таким чином, він, скоріше за все, не відновиться до матчів національної команди, яка 1-го і 4-го вересня проведе матчі відбору чемпіонату світу проти, відповідно, Казахстану і Франції. Про це повідомив після гри з чернігівською командою головний тренер киян Мірча Луческу.

    «Чотири гравці, які були відсутні, доклали максимум зусиль у минулому сезоні. Складно їх замінити. Усі вони травмовані: Попов, Бєсєдін, Бущан, Андрієвський. У Жори 10 днів пауза, після чого він почне легкі тренування. Дуже боїмося, щоб усе обійшлося консервативним лікуванням, щоб не було операції», – сказав Луческу.

    Після відходу зі збірної Андрія Шевченка обов’язки головного тренера виконую Олександр Петраков.

    Шевченко вже заявив, що він відкритий до пропозицій очолити клуб чи збірну.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Георгій Бущан
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    «Динамо» і збірна України залишилися без основного воротаря