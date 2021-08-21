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    «Шахтар» без кількох гравців основного складу здолав «Чорноморець»

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    «Шахтар» без кількох гравців основного складу здолав «Чорноморець»
    Фото: УПЛ

    «Гірники» готуються до матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів

    Донецький «Шахтар» в 5-му турі гостював у «Чорноморця» і здобув перемогу – 3:0. За «гірників», які готуються до матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако», забивали Судаков, Патрік і Соломон.

    Відзначимо, що одесити майже весь матч грали в меншості. Вже на 13-й хвилині Білошевський заробив вилучення через намагання потоптатися по Алану Патріку. Після цього епізоду «Чорноморець» був приречений. Спочатку Георгій Судаков загнав м’яч у кут воріт, а перед свистком на перерву показову комбінацію завершив Патрік. Перед фінальним свистком добив господарів Манор Соломон.

    Зазначимо, що в меншості «Чорноморець» намагався діяти на рівних. Були навіть моменти, а Путря забив гол, який був відмінений після перегляду відео. Втім, перемога «Шахтаря» закономірна – 3:0.

    В заявку «Шахтаря» на цей матч не потрапили основний воротар Анатолій Трубін, захисник Марлон, півзахисники Майкон, Педріньо і Коноплянка.

    В інших матчах дня «Верес» здолав «Минай» – 1:0, «Дніпро-1» взяв гору над «Рухом» – 2:0.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Шахтар» без кількох гравців основного складу здолав «Чорноморець»