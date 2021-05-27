Велосипедист зробив 30-метрове сальто через кермо (відео)

Іспанський спортсмен-екстремал встановив нове світове досягення

Новий світовий рекорд встановив іспанець Б'єнвенідо Агуадо, зробивши переднє сальто на гірському велосипеді. Під час стрибка він пролетів 30 метрів. Гонщик брав участь в змаганнях Darkfest-2021 Стелленбос в ПАР.

Попередній рекорд належить канадцеві Тому Ван Стінбергену. На змаганнях в 2014 році він зробив переднє сальто, пролетівши в повітрі 21 метр.

Darkfest – це частина заходів, які організовують для фрірайдерів по всьому світу. Цього року змагання мали пройти в лютому, але їх відклали через пандемію.

Траси для велосипедистів проектують кращі найгонщики планети. Цього разу в ПАР побудували найдовшу трасу за всю історію змагань Darkfest.