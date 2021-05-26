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    На Кіровоградщині юних футболістів під час матчу побили вболівальники

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    Данило Луценко тиждень лікуватиметься - На Кіровоградщині юних футболістів під час матчу побили вболівальники
    Данило Луценко тиждень лікуватиметься
    Фото Суспільне

    Один постраждалий знаходиться в неврологічному відділенні зі струсом мозку

    Юний футболiст Данило Луценко шостий день перебуває в неврологiчному вiддiленнi зi струсом мозку i вибитими зубами.

    Як розповiв травмований хлопець, пiч час гри на полi його вдарив вболiвальник.

    «Пiд час матчу на поле вибiгли невiдомi, мене вдарили, i я втратив свiдомiсть. Я встав i не зрозумiв, що сталось. Намагався продовжити гру, але не виходило. Болiла голова та паморочилося в очах. Удар був ззаду я не бачив їх», – йдеться в сюжеті «Суспільного».

    Хлопець буде в лiкарнi не менше тижня, сказала лiкарка-неврологиня Ольга Яротнiк.

    «Дiагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забiй м’яких тканин голови. Нинi стан дитини стабiльний, але вiн скаржиться на головний бiль».

    Тренер травмованого футболiста Вiктор Дегтяр розповiв, що за п’ять хвилин до кiнця гри на штрафному майданчику мiж гравцями сталася штовханина.

    «В цей момент на поле вибiгли глядачi з училища №32. Мої хлопцi мiж собою поштовхались i все. А тi десять здорових чоловiкiв почали бити моїх дiтей. Це сталось на футбольному полi. Данило взагалi стояв в сторонi, як його почав бити один з глядачiв. Я тiльки пiдбiг до нього, вiн мене побачив i втiк у посадку.

    За його словами, органiзатор гри мав забезпечити порядок. Полiцiї на матчi не було.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    На Кіровоградщині юних футболістів під час матчу побили вболівальники