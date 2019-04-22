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    До сліз: українка Гапоненко випустила з рук золото чемпіонату Європи з шахів

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Інна Гапоненко могла здобути золото, а залишилася без медалі взагалі - До сліз: українка Гапоненко випустила з рук золото чемпіонату Європи з шахів
    Інна Гапоненко могла здобути золото, а залишилася без медалі взагалі
    Шахова України

    Українка могла стати чемпіонкою навіть у разі нічиєї в заключному турі

    Особистий чемпіонат Європи з шахів серед жінок, який завершився сьогодні, 22 квітня в Анталії (Туреччина), мав драматичну розв'язку.

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    Українка Інна Гапоненко перед заключною партією одноосібно лідирувала, випереджаючи переслідувачок на очко. Для чемпіонства за додатковими показниками Інні було достатньо в зустрічі болгаркою Антeанетою Стефановою нічиєї.

    Власне, партію, яку білими фігурами грала екс-чемпіонка світу з Болгарії, суперниці розпочали обережно і дуже повільно. У ту мить, коли опонентки зробили лише по десять ходів, деякі поєдинки за іншими дошками вже завершилися.

    Варто зазначити, що нічия влаштовувала обох суперниць. Адже Стефанова, яка йшла у таблиці сьомою, вже ґарантувала собі місце в Кубку світу, а в разі перемоги могла піднятися максимум на п'яту позицію.

    Втім, чи то Гапоненко не витримала нервового напруження, чи то амбіції зіграли в Стефановій, але Антоанета вирвала перемогу і відкинула Інну відразу на четверте місце.

    Так само по вісім очок набрали росіянка Аліна Кашлінская, француженка Марі Себаґ і німкеня Елізабет Пегтц, але за додатковим коефіцієнтом вони здобули відповідно золото, срібло і бронзу, а Гапоненко залишили з «дерев'яною» медаллю.

    42-річна Гапоненко втратила нагоду вперше в кар'єрі здобути особисту нагороду європейського чемпіонату. На Олімпіадах у складі збірної України Інна була призеркою п'ять разів - золото, срібло  і три бронзи.

    Теоретичні шанси на нагороди перед заключним туром зберігала чемпіонка Європи-2013 Ганна Ушеніна. Але для того харків'янці треба було перемогти білими полячку Моніку Сочко. Ганна зіграла внічию і в підсумку, маючи 7,5 очок, фінішувала восьмою.

    Інші вісім українок виступили відверто слабко: Ольга Бабій (6 очок) - 50-та, Юлія Осьмак (5,5) - 67-ма, Євгенія Долуханова (5,5) - 68-ма, Наталія Букса (5,5) - 71-ша, Марія Зубова (5) - 84-та, Наталія Жукова (5) - 85-та, Анастасія Рахманґулова (5) - 87-ма, Ірина Петрова (5) - 88-ма.

    Всього в чемпіонаті Європи виступало 130 учасниць.

     Читайте також: Євро-2019 з шахів: українка Гапоненко перемогла в матчі лідерів росіянку і близька до чемпіонства
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    шахи Ганна Ушеніна Інна Гапоненко Наталія Букса Юлія Осьмак
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