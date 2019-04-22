До сліз: українка Гапоненко випустила з рук золото чемпіонату Європи з шахів

Інна Гапоненко могла здобути золото, а залишилася без медалі взагалі Шахова України

Українка могла стати чемпіонкою навіть у разі нічиєї в заключному турі

Особистий чемпіонат Європи з шахів серед жінок, який завершився сьогодні, 22 квітня в Анталії (Туреччина), мав драматичну розв'язку.

Українка Інна Гапоненко перед заключною партією одноосібно лідирувала, випереджаючи переслідувачок на очко. Для чемпіонства за додатковими показниками Інні було достатньо в зустрічі болгаркою Антeанетою Стефановою нічиєї.

Власне, партію, яку білими фігурами грала екс-чемпіонка світу з Болгарії, суперниці розпочали обережно і дуже повільно. У ту мить, коли опонентки зробили лише по десять ходів, деякі поєдинки за іншими дошками вже завершилися.

Варто зазначити, що нічия влаштовувала обох суперниць. Адже Стефанова, яка йшла у таблиці сьомою, вже ґарантувала собі місце в Кубку світу, а в разі перемоги могла піднятися максимум на п'яту позицію.

Втім, чи то Гапоненко не витримала нервового напруження, чи то амбіції зіграли в Стефановій, але Антоанета вирвала перемогу і відкинула Інну відразу на четверте місце.

Так само по вісім очок набрали росіянка Аліна Кашлінская, француженка Марі Себаґ і німкеня Елізабет Пегтц, але за додатковим коефіцієнтом вони здобули відповідно золото, срібло і бронзу, а Гапоненко залишили з «дерев'яною» медаллю.

42-річна Гапоненко втратила нагоду вперше в кар'єрі здобути особисту нагороду європейського чемпіонату. На Олімпіадах у складі збірної України Інна була призеркою п'ять разів - золото, срібло і три бронзи.

Теоретичні шанси на нагороди перед заключним туром зберігала чемпіонка Європи-2013 Ганна Ушеніна. Але для того харків'янці треба було перемогти білими полячку Моніку Сочко. Ганна зіграла внічию і в підсумку, маючи 7,5 очок, фінішувала восьмою.

Інші вісім українок виступили відверто слабко: Ольга Бабій (6 очок) - 50-та, Юлія Осьмак (5,5) - 67-ма, Євгенія Долуханова (5,5) - 68-ма, Наталія Букса (5,5) - 71-ша, Марія Зубова (5) - 84-та, Наталія Жукова (5) - 85-та, Анастасія Рахманґулова (5) - 87-ма, Ірина Петрова (5) - 88-ма.

Всього в чемпіонаті Європи виступало 130 учасниць.