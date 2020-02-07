Видатний футболіст хоче, щоб Україна знову стала такою, як у часи СССР



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Леонід Буряк сумує за молодістю Динамоманія

Також Леонід Буряк вірить у Зеленського

Екс-тренер збірної України та «Динамо», колишній футболіст киян Леонід Буряк вірить в президента України Володимира Зеленського.

«Ситуація в країні складна, але вірю в президента, що щось зміниться. Я хочу, щоб Україна була як у Совєцькому Союзі житницею», - сказав Буряк в інтерв’ю Youtube-каналу Stargorod Sport.

Також Буряк не бачить нічого поганого в трансферах гравців з України в Росію.

«Футбол не в політиці. Тоді потрібно взагалі зараз заборонити трансфери. Причин можна мільйон знайти. Молода людина – його запрошують в Росію. У кожної людини є форс-мажорні обставини, які ніхто ніколи не зрозуміє», - вважає Буряк.

Нагадаємо, що сьогодні благословив поїздки спортсменів до Росії міністр культури молоді і спорту Володимир Бородянський.