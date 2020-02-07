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    Видатний футболіст хоче, щоб Україна знову стала такою, як у часи СССР

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    Леонід Буряк сумує за молодістю - Видатний футболіст хоче, щоб Україна знову стала такою, як у часи СССР
    Леонід Буряк сумує за молодістю
    Динамоманія

    Також Леонід Буряк вірить у Зеленського

    Екс-тренер збірної України та «Динамо», колишній футболіст киян Леонід Буряк вірить в президента України Володимира Зеленського.

    «Ситуація в країні складна, але вірю в президента, що щось зміниться. Я хочу, щоб Україна була як у Совєцькому Союзі житницею», - сказав Буряк в інтерв’ю Youtube-каналу Stargorod Sport.

    Також Буряк не бачить нічого поганого в трансферах гравців з України в Росію.

    «Футбол не в політиці. Тоді потрібно взагалі зараз заборонити трансфери. Причин можна мільйон знайти. Молода людина – його запрошують в Росію. У кожної людини є форс-мажорні обставини, які ніхто ніколи не зрозуміє», - вважає Буряк.

    Нагадаємо, що сьогодні благословив поїздки спортсменів до Росії міністр культури молоді і спорту Володимир Бородянський.

     Читайте також: Ексфутболіст «Шахтаря»: Матч між збірними України і Росії сприяв би нормалізації відносин
    ФК «Динамо» Володимир Зеленський спорт поза політикою Леонід Буряк
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