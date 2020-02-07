Міністр Бородянський благословив поїздки спортсменів до Росії



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Бородянський знущається

Міністр культури та спорту вважає, що у спортсменів немає іншого вибору

У четвер, зокрема й зусиллям Главкому, набула скандального резонансу поїздка до країни окупанта тренерки збірної України з художньої гімнастики пані Дерюгіної. Тоді знову було підняте питання про доречність поїздок до Москви українських спортсменів.

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Сьогодні до дискусії долучився профільний міністр Володимир Бородянський. Його слова відверто шокували.

Так, Бородянський вважає, що, аби ефективно боротися за медалі у світі, українські спортсмени повинні виступати зокрема й на території держави-агресора.

«Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема й Російської Федерації, і виступи артистів», - заявив Бородянський на прес-конференції у Києві.

За словами міністра, спортсмени позбавлені вибору - виступати або не виступати:

«У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі».

«Для того, щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми повинні виступати на території держави-агресора», - резюмував міністр поза політикою.

Варто зауважити, що міністр відверто збрехав – наприклад, українські санкарі відмовились їхати на змагання до країни, яка вбиває українців. Також не бояться бойкотувати змагання у країні-агресорі відомі іноземні спортсмени, зокрема біатлоністи. Сам російський спорт нині у страшній кризі – більшість спортсменів-росіян забанені через махінації з допінгом, а світова спортивна влада забороняє Росії проводити міжнародні змагання. Й лише міністр-малорос зі своїми підлеглими співають стареньку та нудну пісеньку про спорт поза політикою. Як довго те все буде продовжуватись?

Джерело: Громадське