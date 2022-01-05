Шевченка кличуть до збірної Польщі (фото)

Українського тренера хочуть бачити на чолі «Кадри» вже в стикових матчах чемпіонату світу

Тренер «Дженоа» Андрій Шевченко є кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі. Таку інформацію розповсюдило видання Przegląd Sportowy.

Повідомляється, що президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша спробує запросити українця вже найближчим часом, проте готовий зачекати за завершення сезону 2021/22.

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Збірна Польщі пробилася до стикових матчів чемпіонату світу, які відбудуться в березні. В півфіналі вона зіграє з Росією, а, в разі успіху, вийде на переможця пари Чехія – Швеція.

Андрій Шевченко на початку листопада очолив «Дженоа». Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Збірна Польщі залишилася без тренера перед новорічними святами. Португальський спеціаліст Паулу Соуза, який очолював «Кадру», несподівано залишив команду і переїхав на роботу до Бразилії.

Раніше Шевченко підсилив «Дженоа» одразу двома гравцями.