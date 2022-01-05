Рятівний стрибок воротаря «Динамо» визнано сейвом року

Георгій Бущан врятував команду від голу в матчі проти Боснії і Герцеговини

Георгій Бущан врятував збірну України від голу в матчі з Боснією і Герцеговиною

Сейв голкіпера «Динамо» і збірної України Георгія Бущана визнано найкращим у 2021 році. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Георгій врятував національну команду від голу на останніх секундах першого тайму у відбірному матчі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини. Бущан встиг зреагувати на удар і відбити м’яч у штангу, після чого йому на допомогу прийшов Ілля Забарний.

По перерві збірна України забила два голи, здобула перемогу і вийшла в стикові матчі. Там вона зустрінеться зі збірної Шотландії. В разі успіху в цій грі наша національна команда зустрінеться з переможцем пари Австрія – Вельс.

В стикових матчах також зіграє збірна Польщі, яку може очолити колишній тренер української збірної Андрій Шевченко.