Рятівний стрибок воротаря «Динамо» визнано сейвом року
Георгій Бущан врятував збірну України від голу в матчі з Боснією і Герцеговиною
Сейв голкіпера «Динамо» і збірної України Георгія Бущана визнано найкращим у 2021 році. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Георгій врятував національну команду від голу на останніх секундах першого тайму у відбірному матчі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини. Бущан встиг зреагувати на удар і відбити м’яч у штангу, після чого йому на допомогу прийшов Ілля Забарний.
Olihan siinä maali, noh, lähellä... #huuhkajat #mmkarsinnat pic.twitter.com/Qx20VkKZGf— Vsportsuomi (@VSportSuomi) November 16, 2021
По перерві збірна України забила два голи, здобула перемогу і вийшла в стикові матчі. Там вона зустрінеться зі збірної Шотландії. В разі успіху в цій грі наша національна команда зустрінеться з переможцем пари Австрія – Вельс.
В стикових матчах також зіграє збірна Польщі, яку може очолити колишній тренер української збірної Андрій Шевченко.
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