Головко: «Не така вже страшна команда «Челсі»



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XSPORT.ua

Екс-динамівець вірить, що українці мають шанси в Лондоні

Колишній футболіст київського «Динамо» і збірної України Олександр Головко поділився очікуваннями від протистояння киян з «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи.

«Не можу судити по формі, але команда знаходиться в хорошому психологічному настрої завдяки вдалому виступу в чемпіонаті і виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи. З огляду на те, як команда рухалася в останніх двох матчах, можна стверджувати вона, можливо, не на піку, але в хорошому функціональному стані. Є тільки одна проблема - це проблема складу. Кияни зазнали серйозних втрат: Вербич і Соль. Але думаю, Олександр Хацкевич знайде на виїзну гру гідні заміни», - сказав Головко в коментарі для Ua-football.com.

Екс-гравець киян сумнівається, що українська команда буде атакувати з перших хвилин.

«Потрібно буде терпіти, чекати свої моменти і постаратися вивезти з Англії якщо не перемогу, то хоча б нічию. Не така вже страшна команда «Челсі». Так, працює досвідчений тренер, зібрані якісні і висококваліфіковані футболісти. Їх перевага - це футбольний тонус, який команда отримує через матчі англійської Прем'єр-ліги, які можна порівняти за напруженням в поєдинках Ліги чемпіонів», - додав Головко.

На думку спеціаліста, у таких іграх на перший план виходить міцний характер і футбольна злість

«У нас моменти будуть, тому що «Челсі» грає з високою лінією оборони, з'являться зони, в які потрібно вриватися під пропозиції пасу. І не забувати контролювати і працювати в опорній зоні, де вміло веде гру чемпіон світу Нголо Канте. «Челсі» буде дуже активно грати через високий пресинг, використовуючи також багато атак через фланги. В першу чергу потрібно убезпечити свої ворота, грати компактно і шукати можливості вразити чужі. Нас очікує дуже цікава гра, сподіваюся з шансом на успіх в Києві», - резюмував Головко.

Джерело: ua-football.com