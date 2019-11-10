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    «Він знаний і шанований фанат». Ультрас «Динамо» вимагають звільнити Ігора «Тополю» Мазура

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    Ігоря Мазура затримали 9 листопада - «Він знаний і шанований фанат». Ультрас «Динамо» вимагають звільнити Ігора «Тополю» Мазура
    Ігоря Мазура затримали 9 листопада
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    Фанати відреагували на затримання одного з лідерів УНА-УНСО

    Ультрас команди київського «Динамо» відреагували на затримання на українсько-польському кордоні Ігора «Тополі» Мазура, ветерана російсько-грузинської, російсько-чеченської і російсько-української воєн.

    «Сьогодні стало відомо, що у Польщі за запитом Росії був затриманий український націоналіст та доброволець Ігор «Тополя» Мазур.

    Від себе додамо, що Тополя – відомий і шанований фанат старої школи «Динамо» (Київ), який брав участь у багатьох знакових подіях в історії руху.

    Вимагаємо звільнити Тополю!», - йдеться у заяві, оприлюдненій на «Фейсбук-пабліку» «WBC Ультрас Динамо».

    Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура.

    Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбулася акція на підтримку затриманого ветерана.

     Читайте також: Віцеспікерка Сейму Польщі запевнила, що затриманого Мазура не видадуть Росії
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