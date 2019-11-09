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    Віцеспікерка Сейму Польщі запевнила, що затриманого Мазура не видадуть Росії

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    Один з лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний &laquo;Тополя&raquo;) - Віцеспікерка Сейму Польщі запевнила, що затриманого Мазура не видадуть Росії
    Один з лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний «Тополя»)

    Затримання Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком, зазначила Ґошєвська

    Віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

    Про це йдеться у заяві Ґошєвської, оприлюдненій польською і українською мовами у Facebook.

    «Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це — наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію», — написала вона.

    За словами віцеспікерки, польські правоохоронці затримали «особу, яка фігурує в реєстрі», для з’ясування ситуації.

    «Я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень», — додала Ґошєвська.

    Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

    Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.

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