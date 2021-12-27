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    Американського боксера застрелили на очах у родини

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    Денні Келлі виступав у важкій ваговій категорії - Американського боксера застрелили на очах у родини
    Денні Келлі виступав у важкій ваговій категорії
    фото з відкритих джерел

    Денні Келлі їхав святкувати Різдво

    30-річний боксер-важковаговик Денні Келлі загинув у своєму автомобілі під час перестрілки. Спортсмена розстріляли на очах у його дівчини та трьох дітей.

    За даними поліції, Келлі з родиною їхав на святкування Різдва в місті Темпл-Хіллз у Меріленді, коли підозрюваний зупинився поряд із його автомобілем і відкрив вогонь по ньому.

    «Детективи з'ясовують, чи стала стрілянина наслідком конфліктної ситуації на дорозі», – йдеться в заяві місцевих правоохоронних органів.

    Зазначається, що подруга Келлі та троє його дітей не постраждали під час стрілянини.

    За інформацію, яка допоможе знайти вбивцю, запропоновано нагороду у розмірі $25 000.

    Келлі не виходив на ринг із жовтня 2019 року, після того як нокаутував Ніка Кіснера у двох раундах. У його кар'єрі було 10 перемог, три поразки та дев'ять перемог нокаутом. Його три поразки в кар'єрі відбулися від Адама Ковнацкі, Стівена Шоу та Ейвері Гібсона – всі за рішенням суддів.

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    Теги: бокс Адам Ковнацкі
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    Американського боксера застрелили на очах у родини