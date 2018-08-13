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    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)

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    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)

    Уже відбулися перші поєдинки турніру у столиці України

    Мер столиці Віталій Кличко взяв участь у відкритті чемпіонату Європи з міні-футболу-2018, який розпочався у Києві.

    Матчі відбуватимуться у комплексі «Місто спорту» на Долобецькому острові у Гідропарку, інформує прес-служба столичного голови.

    У змаганнях бере участь 20 команд із різних країн, у числі яких і збірна України.

    Кличко привітав усіх учасників і вболівальників чемпіонату та зазначив, що українська столиця рада приймати таку спортивну подію.

    «Це добре, що у Києві відбувається все більше великих міжнародних заходів, культурних, спортивних. Ми на високому рівні провели фінал Ліги чемпіонів УЄФА цієї весни, і готуємося вперше прийняти конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) восени цього року», - сказав він.

    «І також я радий, що сьогодні ми відкриваємо у Києві європейський чемпіонат з міні-футболу, яким захоплюються мільйони людей у світі», - додав Кличко.

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    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Віталій Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві (фото)
    Фото прес-служби Віталія Кличка

    Українська федерація міні- футболу існує з 2016 року. Відтоді вона брала участь у всіх континентальних першостях. Міні-футбол – це аматорський вид спорту в Україні.

    Чемпіонат триватиме у Києві до 18 серпня.

    Читайте також: Київ прийме чемпіонат Європи з міні-футболу. Що це за турнір?

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