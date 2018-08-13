Київ прийме чемпіонат Європи з міні-футболу. Що це за турнір?



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Деякі найважливіші аспекти турніру

У неділю, 12 серпня, у Києві стартував чемпіонат Європи з міні-футболу

Що це за турнір?

Чемпіонат Європи проводиться під егідою Європейської міні-футбольної федерації. Його історія бере свій початок у 2012 році, коли, власне, і з'явилася організація. А якщо зовсім точніше, то з 2010 року, коли турнір називався просто mini-Euro.

23 лютого цього року Генеральна асамблея затвердила Київ місцем проведення чемпіонату Європи. За право приймати турнір Україна конкурувала з Польщею, Росією та Казахстаном. Матчі пройдуть у Гідропарку у «Місті спорту».

Ініціатором проведення турніру була Київська міська федерація футболу – організація, яка відкололася від колишньої Федерації футболу Києва, де керує Ігор Кочетов. Організаторами нової структури залишаються Владислав Ващук і Сергій Харченко, а керівником обраний екс-коментатор Валентин Щербачов.

Кількість команд-учасниць на Євро весь час варіювалася. І якщо у 2016 та 2017 років роках у турнірі брало участь по 32 збірних, то київський чемпіонат пройде у складі 20 команд.

Від формату щорічного проведення турніру організатори уже вирішили відмовитися. Чемпіонат Європи у Києві буде останнім із серії щорічних турнірів. Наступний пройде вже у 2020 році.

Це ж як футзал?

Міні-футбол – це гра на відкритому стадіоні із синтетичним покриттям розміром 30х50 м. Команди грають у форматі 5х5 + воротарі. До речі, у деяких країнах віддають перевагу і формату з вісьмома гравцями на полі.

Окрім того, у футзал грають м'ячем четвертого розміру, у міні-футбол – п’ятого.

Відрізняється і розмір ігрового майданчика: мінімум 46 на 26 метрів, максимум – 50 на 30. При цьому штрафний майданчик повинен відповідати розміру 14х7. У футзалі ці параметри дорівнюють 38-42 метра у довжину, відповідно, 18-22 метра у ширину, а штрафний майданчик не прямокутний, а у формі еліпса. По лінії воріт її розмір повинен досягати 15 метрів, а довжина – шість.

Окрім того, у міні-футболі грають два тайми по 20 хвилин. Це «брудний» ігровий час. Наприклад, якщо м'яч вийшов з гри, то відлік часу не зупиняється.

Регламент турніру

Команди розведені у чотири групи. По дві найкращі кваліфікуються у плей-офф і зіграють у чвертьфіналах. Переможці груп A і C зустрінуться з командами, що зайняли другі місця у групах B та D відповідно. І навпаки.

Далі переможці чвертьфіналів з груп А і В зустрінуться між собою у першому півфіналі, а переможці чвертьфіналів з груп C та D – у другому.

На стадії плей-офф після нічиєї в основний час команди відразу пробивають по три удари з восьмиметрової позначки, без екстра-таймів.

Групові етапи традиційно грають у режимі нон-стоп. З 12 по 16 серпня буде зіграно 40 матчів (по вісім на день), команди будуть змінювати один одного кожну годину, починаючи з 14:00 або 16:00. 17 та 18 серпня пройдуть ігри плей-офф. Це ще вісім матчів, по чотири у день.

Збірна України

На стадії групового етапу наша збірна зіграє з командами Італії, Словаччини, Бельгії та Чорногорії.

12.08. Україна – Італія, 20.00;

13.08. Україна – Словаччина, 20.00;

14.08. Україна – Бельгія 21.00;

16.08. Україна – Чорногорія, 20.00.

У складі нашої команди на цей турнір є відомі імена. Це – екс-гравець національної збірної з футболу Едуард Цихмейструк, на якого покладено обов'язки капітана. А ще – екс-футболіст «Іллічівця» та «Ворскли» Іван Кривошеєнко.

За словами головного тренера збірної Миколи Костенка, кістяк складається з чемпіонів України з міні-футболу. Також у розпорядженні тренерського штабу є шість гравців, які грали у свій час у чемпіонаті України з футзалу.

Джерело: Tribuna.com