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    Визначено місце матчу збірних Сербії та України

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    Стадіон &laquo;Райко Мітіч&raquo; - Визначено місце матчу збірних Сербії та України
    Стадіон «Райко Мітіч»
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    Футбольна збірна України зіграє в Бєлграді в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року

    Національні збірні Сербії та України з футболу зіграють поєдинок кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2020 на бєлградському стадіоні «Райко Мітіч», інформує УАФ.

    Це домашня арена «Црвени Звєзди» на 55 500 глядачі.

    Раніше збірна України на цьому стадіоні не грала. З українських команд востаннє на ньому грав 2013 року «Чорноморець» проти «Црвени Звєзди» - 0:0.

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    Матч Сербія – Україна відбудеться 17 листопада.

    Наразі збірна України очолює відбіркову групу – 10 очок після чотирьох матчів. У сербів 4 очка після трьох.

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