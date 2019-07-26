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    «Зоря» встановила історичне досягнення в Лізі Європи

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    &laquo;Зоря&raquo;&nbsp; - «Зоря» встановила історичне досягнення в Лізі Європи
    «Зоря» 
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    Вперше у єврокубках у стартовому складі команди вийшли 11 українців

    Луганська «Зоря» встановила історичне досягнення клубу в єврокубках.

    На матч кваліфікації Ліги Європи проти чорногорської «Будучності» в стартовому складі луганчан вийшли 11 українців: Микита Шевченко, Віталій Вернидуб, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Михайліченко, Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко, Дмитро Іванісеня та Пилип Будківський.

    Це сталося вперше з часу виступів команди в єврокубках, починаючи з сезону-2014/15.

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    «Зоря» перемогла на виїзді – 3:1. Матч-відповідь команди зі грають 1 серпня в Запоріжжі.  

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