«Зоря» встановила історичне досягнення в Лізі Європи



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Вперше у єврокубках у стартовому складі команди вийшли 11 українців

Луганська «Зоря» встановила історичне досягнення клубу в єврокубках.

На матч кваліфікації Ліги Європи проти чорногорської «Будучності» в стартовому складі луганчан вийшли 11 українців: Микита Шевченко, Віталій Вернидуб, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Михайліченко, Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко, Дмитро Іванісеня та Пилип Будківський.

Це сталося вперше з часу виступів команди в єврокубках, починаючи з сезону-2014/15.

«Зоря» перемогла на виїзді – 3:1. Матч-відповідь команди зі грають 1 серпня в Запоріжжі.