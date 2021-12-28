Визначено найкращих легкоатлетів і тренерку 2021 року в Україні

Лауреатами стали Ярослава Магучіх, Михайло Кохан і Тетяна Степанова

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і метальник молота Михайло Кохан визнані найкращими легкоатлетами України за підсумками 2021 року. Так вирішили експерти, представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з категорій враховувалися як третина від усіх голосів.

Ярослава Магучіх на Олімпійських іграх у Токіо принесла легкоатлетичній збірній України єдину медаль, вигравши бронзу зі стрибків у висоту. Проте це досягнення стало далеко не єдиним для Ярослави на шляху до звання найкращої легкоатлетки року в Україні.

2021-й Магучіх почала з зимового сезону. На змаганнях у Банській Бистриці вона встановила рекорд Європи U23 в приміщенні, абсолютний рекорд України й рекорд України зі стрибків у висоту в приміщенні, який став третім результатом у приміщенні у світовому топ-листі всіх часів (2.06 м). Після цього атлетка перемогла на чемпіонаті Європи в приміщенні (2.00 м), а «зиму» завершила лідеркою світового топ-листа сезону в приміщенні.

Влітку Магучіх крім олімпійської медалі виграла золото молодіжного чемпіонату Європи, на обох турнірах злетівши на 2.00 м. Також вона посіла друге місце у фіналі «Діамантової ліги», стрибнувши на 2.03 м, виграла етапи «Діамантової ліги» в Стокгольмі (2.03 м) й Брюсселі (2.02 м) та була другою в Лозанні (1.98 м).

Тренерку Магучіх Тетяну Степанову визнали найкращою тренеркою року в Україні.

У чоловіків за перемогу вже вкотре розгорнулася запекла боротьба між метальником молота Михайлом Коханом і представником позастадіонних видів Андрієм Ткачуком, який цього року вражав досягненнями і переписував світову історію з 24- і 48-годинного бігу. Проте й у Кохана здобутки були неабиякі й за сумою голосів у всіх трьох категоріях найкращим легкоатлетом року став саме він.

Кохан став першим 20-річним атлетом в історії, якому вдалося метнути молот за 80-метрову позначку. Сталося це на змаганнях у Секешфегерварі, де він переміг і залишив позаду таких грандів, як поляки Павел Файдек і Войцех Новіцкі.

Свій рівень Кохан підтвердив і на Олімпійських іграх, де у найвідповідальнішому фіналі в кар’єрі метнув молот на 80.39 м і посів четверте місце. Незадовго до Токіо Михайло виграв молодіжний чемпіонат Європи (77.88 м), а сезон завершив на п’ятій сходинці у світовому топ-листі.