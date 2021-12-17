Скандал у легкій атлетиці: закордонний тренер відмовився очолити збірну України

Федерація легкої атлетики України одна з небагатьох, де досі немає головного тренера

Михайло Хмель переміг у конкурсі, проте згодом передумав працювати з національної командою

Збірна України з легкої атлетики досі не може призначити головного тренера. Кандидатура Олександра Апайчева, яку пропонував Равіль Сафіуллін, не пройшла, через що президент ФЛАУ вирішив подати у відставку.

Місце головного тренера збірної мав посісти наш колишній співвітчизник Михайло Хмель (Хмелевський). Він відомий тим, що працював тренером зі спринтерами Австралії, Великої Британії, яких підготував до Олімпійських ігор, а також з футбольною командою «Челсі».

Втім, він написав відмову через сімейні обставини.

За неофіційною інформацією, як стало відомо «Главкому», Хмель хотів працювати до Олімпійських ігор у Парижі, тобто до 2024 року включно. Проте йому запропонували контракт з меншим терміном дії.

Раніше, нагадаємо, Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) звинуватила Національний антидопінговий центр (НАДЦ) у порушенні Кодексу організації. З'ясувалося, що Федерація легкої атлетики України знайшла спосіб покривати використання атлетами допінгу. Всі деталі схеми поки що не відомі, але за попередніми результатами зрозуміло, що Національний антидопінговий центр, за даними міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, «порушив вимоги Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із завчасним попередженням».



