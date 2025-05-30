Визначилися суперники юнацької збірної України з футболу на Чемпіонаті світу

Чемпіонат світу (U-20) проходитиме в п'яти містах Чилі

У столиці Чилі, Сантьяго, відбулося жеребкування Чемпіонату світу 2025 року (U-20), в якому взяла участь і юнацька збірна України, що вийшла до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Учасники форуму: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія – від Європи; США, Мексика, Куба й Панама – від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай – від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія – від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія – від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет – від Африки.

Посів перед жеребкуванням сформувався за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 – 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховувався й географічний принцип. Україна перебувала в другому кошику.

Склад груп Чемпіонату світу (U-20)

Група А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група B: Корея, Україна, Парагвай, Панама.

Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

У межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії проведе два товариські поєдинки.

6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко U-20, а 10-го числа зустрінеться зі збірною США U-19.