Пішов з життя видатний ексгравець «Динамо»

Разом із «біло-синіми» Бережний став чемпіоном СРСР в 1977 році

На 68-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста «Динамо» Олександра Бережного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Олександр Миколайович народився в Суходольську Ворошиловградської (нинішня Луганська) області. Починав займатися футболом у ДЮСШ м. Краснодон, а також у ворошиловградській «Зорі». У 1976 році був зарахований до київського «Динамо», у складі якого відіграв чотири сезони.

Разом із «біло-синіми» став чемпіоном СРСР в 1977 році та завоював Кубок СРСР у 1978-му. Також двічі потрапляв до списку 33-х найкращих футболістів сезону під №1 (1978) та №3 (1977).

Також Бережний зіграв 14 матчів за збірну СРСР. У складі молодіжної збірної СРСР він став чемпіоном Європи у 1976 році.

Після завершення ігрової кар'єри Олександр Миколайович мешкав у Києві разом із дружиною Людмилою Володимирівною, останнім часом працював дитячим тренером у столичній ДЮСШ «Зірка».

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков.

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років.