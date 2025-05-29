Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо

Чемпіонат світу 2025 року з дзюдо відбудеться 13-20 червня в Будапешті (Угорщина)

Збірна України бойкотуватиме чемпіонаті світу-2025 з дзюдо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України (ФДУ).

Рішення про бойкот ФДУ ухвалила після того, як Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.

Федерація дзюдо України у своїй заяві щодо бойкоту посилається на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє українцям змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Україна вже вдруге бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо: у 2023 році наша збірна не брала участь у світовій першості через допуск Росії та Білорусі до змагань в нейтральному статусі.

Чемпіонат світу 2025 року з дзюдо відбудеться 13-20 червня в Будапешті (Угорщина).

Варто зазначити, що IJF на чолі з Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.