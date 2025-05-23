Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Canadian Shield: ще один суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Canadian Shield: ще один суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру
До поєдинків проти Кот-д'Івуару та України готуватимуться 23 гравці збірної Нової Зеландії
фото: nzfootball.co.nz

Україна зіграє з Новою Зеландією 10 червня

Головний тренер збірної Нової Зеландії Даррен Бейзлі назвав імена гравців, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До поєдинків проти Кот-д'Івуару та України готуватимуться 23 виконавці.

Склад збірної Нової Зеландії

Воротарі: Нік Цанев («Нортгемптон», Англія), Макс Крокомб («Бертон», Англія), Алекс Полсен («Окленд»).

Захисники: Тайлер Біндон («Редінг», Англія), Майкл Боксолл («Міннесота», США), Ліберато Какаче («Емполі», Італія), Фінн Серман («Портленд Тімберс», США), Білл Туїлома («Шарлотт», США), Каллан Елліот, Томмі Сміт, Френсіс де Вріс (усі – «Окленд»).

Півзахисники: Джо Белл («Вікінг», Норвегія), Меттью Гарбетт («Бреда», Нідерланди), Елайджа Джаст («Санкт-Пельтен», Австрія), Каллум Макковатт («Сількеборг», Данія), Сарпріт Сінгх («Лейрія», Португалія), Марко Стаменич («Олімпіакос», Греція), Нандо Пейнакер («Окленд»), Алекс Руфер («Веллінгтон Фенікс»).

Нападники: Бен Олд («Сент-Етьєн», Франція), Бен Вейн («Менсфілд», Англія), Кріс Вуд («Ноттінгем Форест», Англія), Коста Барбарусес («Веллінгтон Фенікс»).

Нагадаємо, що збірна України в межах турніру Canadian Shield проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.

7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Канади з футболу Джессі Марш оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. 

До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади.

Склад збірної Канади

Воротарі: Максім Крепо («Портленд Тімберс», США), Дейн Сент-Клер («Міннесота Юнайтед», США).

Захисники: Зоран Бассонг («Спортінг Канзас-Сіті», США), Дерек Корнеліус («Марсель», Франція), Люк де Фужероль («Фулгем», Англія), Джеймі Найт-Лебель («Кру Александра», Англія), Річі Ларея («Торонто»), Джоуел Вотерман («Монреаль»), Сем Адекугбе («Ванкувер Вайткепс»).

Півзахисники: Тейджон Б'юкенен («Вільярреал», Іспанія), Джейкоб Шаффельберг («Нешвілл», США), Ніко Сігур («Гайдук», Хорватія), Матьє Шуаньє («Грассгоппер», Швейцарія), Стівен Еуштакіу («Порту», Португалія), ​​Ісмаєль Коне («Ренн», Франція), Натан Саліба («Монреаль»), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – «Ванкувер Вайткепс»).

Нападники: Джонатан Девід («Лілль», Франція), Проміс Девід («Юніон Сент-Жилуаз», Бельгія), Данієль Джеббісон («Борнмут», Англія), Кайл Ларін («Мальорка», Іспанія), Тані Олувасеї («Міннесота Юнайтед», США).

Збірна України в межах турніру Canadian Shield проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади
Суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру Canadian Shield
Вчора, 15:31
Нападник і капітан «Тоттенгема» Сон Хин Мін
Капітану «Тоттенгема» підкорилося унікальне досягнення
Вчора, 10:20
Парад пройшов вулицями Барселони – від стадіону «Камп Ноу» до Тріумфальної арки
Чемпіонський парад «Барселони» зібрав більше 600 тисяч учасників
17 травня, 12:46
Раулю Асенсіо були пред'явлені звинувачення у записі та розповсюдженні секс-відео
Суд відкрив справу проти зірки «Реала» – підозрюється у поширенні інтимного відео з неповнолітньою
15 травня, 09:54
«Шахтар» завоював Кубок України 15-й раз
«Шахтар» виграв Кубок України
14 травня, 21:25
Іньїго Мартінес ризикував отримати червону картку за свій вчинок
«Інтер» – «Барселона»: Мартінес підтвердив, що плюнув у Ачербі
7 травня, 13:03
Чемпіоном Німеччини Кейн став завдяки нічиї «Байєра» з «Фрайбургом» у 32-му турі Бундесліги
31-річний Кейн нарешті здобув перший трофей у кар'єрі
4 травня, 21:05
Президент «Інгульця» має прочитати для свого клубу лекцію про недопустимість дискримінації у футболі
Президент «Інгульця» Поворознюк оштрафований на 200 тис. грн за сексистські висловлювання
2 травня, 21:36
Головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів згідно з оцінкою Opta є «Парі Сен-Жермен»
Матчі півфіналів змінили розклад сил. Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів
2 травня, 12:34

Новини

Одіозна чиновниця з РФ поскаржилася, що європейське лобі блокує допуск російських лижників
Одіозна чиновниця з РФ поскаржилася, що європейське лобі блокує допуск російських лижників
Троє українських баскетболістів стали переможцями чемпіонату Латвії
Троє українських баскетболістів стали переможцями чемпіонату Латвії
Canadian Shield: ще один суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру
Canadian Shield: ще один суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру
Мессі назвав свій улюблений гол у кар'єрі
Мессі назвав свій улюблений гол у кар'єрі
Євроліга-2025: жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії
Євроліга-2025: жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії
Ямаль продовжить контракт із «Барселоною» до 2030 року – ЗМІ
Ямаль продовжить контракт із «Барселоною» до 2030 року – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
92K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
25K
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
19K
Київські комунальники виявили на вулиці «замасковану» автолавку (фото)
19K
Як Росія віддячила Портнову. Зрадники України розкрили невідомі деталі

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua