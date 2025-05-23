Canadian Shield: ще один суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру

До поєдинків проти Кот-д'Івуару та України готуватимуться 23 гравці збірної Нової Зеландії

Україна зіграє з Новою Зеландією 10 червня

Головний тренер збірної Нової Зеландії Даррен Бейзлі назвав імена гравців, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До поєдинків проти Кот-д'Івуару та України готуватимуться 23 виконавці.

Склад збірної Нової Зеландії

Воротарі: Нік Цанев («Нортгемптон», Англія), Макс Крокомб («Бертон», Англія), Алекс Полсен («Окленд»).

Захисники: Тайлер Біндон («Редінг», Англія), Майкл Боксолл («Міннесота», США), Ліберато Какаче («Емполі», Італія), Фінн Серман («Портленд Тімберс», США), Білл Туїлома («Шарлотт», США), Каллан Елліот, Томмі Сміт, Френсіс де Вріс (усі – «Окленд»).

Півзахисники: Джо Белл («Вікінг», Норвегія), Меттью Гарбетт («Бреда», Нідерланди), Елайджа Джаст («Санкт-Пельтен», Австрія), Каллум Макковатт («Сількеборг», Данія), Сарпріт Сінгх («Лейрія», Португалія), Марко Стаменич («Олімпіакос», Греція), Нандо Пейнакер («Окленд»), Алекс Руфер («Веллінгтон Фенікс»).

Нападники: Бен Олд («Сент-Етьєн», Франція), Бен Вейн («Менсфілд», Англія), Кріс Вуд («Ноттінгем Форест», Англія), Коста Барбарусес («Веллінгтон Фенікс»).

Нагадаємо, що збірна України в межах турніру Canadian Shield проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.

7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Канади з футболу Джессі Марш оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади.

Склад збірної Канади

Воротарі: Максім Крепо («Портленд Тімберс», США), Дейн Сент-Клер («Міннесота Юнайтед», США).

Захисники: Зоран Бассонг («Спортінг Канзас-Сіті», США), Дерек Корнеліус («Марсель», Франція), Люк де Фужероль («Фулгем», Англія), Джеймі Найт-Лебель («Кру Александра», Англія), Річі Ларея («Торонто»), Джоуел Вотерман («Монреаль»), Сем Адекугбе («Ванкувер Вайткепс»).

Півзахисники: Тейджон Б'юкенен («Вільярреал», Іспанія), Джейкоб Шаффельберг («Нешвілл», США), Ніко Сігур («Гайдук», Хорватія), Матьє Шуаньє («Грассгоппер», Швейцарія), Стівен Еуштакіу («Порту», Португалія), ​​Ісмаєль Коне («Ренн», Франція), Натан Саліба («Монреаль»), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – «Ванкувер Вайткепс»).

Нападники: Джонатан Девід («Лілль», Франція), Проміс Девід («Юніон Сент-Жилуаз», Бельгія), Данієль Джеббісон («Борнмут», Англія), Кайл Ларін («Мальорка», Іспанія), Тані Олувасеї («Міннесота Юнайтед», США).

Збірна України в межах турніру Canadian Shield проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.