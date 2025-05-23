Canadian Shield: ще один суперник збірної України оголосив склад на матчі турніру
Україна зіграє з Новою Зеландією 10 червня
Головний тренер збірної Нової Зеландії Даррен Бейзлі назвав імена гравців, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
До поєдинків проти Кот-д'Івуару та України готуватимуться 23 виконавці.
Склад збірної Нової Зеландії
Воротарі: Нік Цанев («Нортгемптон», Англія), Макс Крокомб («Бертон», Англія), Алекс Полсен («Окленд»).
Захисники: Тайлер Біндон («Редінг», Англія), Майкл Боксолл («Міннесота», США), Ліберато Какаче («Емполі», Італія), Фінн Серман («Портленд Тімберс», США), Білл Туїлома («Шарлотт», США), Каллан Елліот, Томмі Сміт, Френсіс де Вріс (усі – «Окленд»).
Півзахисники: Джо Белл («Вікінг», Норвегія), Меттью Гарбетт («Бреда», Нідерланди), Елайджа Джаст («Санкт-Пельтен», Австрія), Каллум Макковатт («Сількеборг», Данія), Сарпріт Сінгх («Лейрія», Португалія), Марко Стаменич («Олімпіакос», Греція), Нандо Пейнакер («Окленд»), Алекс Руфер («Веллінгтон Фенікс»).
Нападники: Бен Олд («Сент-Етьєн», Франція), Бен Вейн («Менсфілд», Англія), Кріс Вуд («Ноттінгем Форест», Англія), Коста Барбарусес («Веллінгтон Фенікс»).
Нагадаємо, що збірна України в межах турніру Canadian Shield проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.
7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.
Як повідомлялося, головний тренер збірної Канади з футболу Джессі Марш оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.
До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади.
Склад збірної Канади
Воротарі: Максім Крепо («Портленд Тімберс», США), Дейн Сент-Клер («Міннесота Юнайтед», США).
Захисники: Зоран Бассонг («Спортінг Канзас-Сіті», США), Дерек Корнеліус («Марсель», Франція), Люк де Фужероль («Фулгем», Англія), Джеймі Найт-Лебель («Кру Александра», Англія), Річі Ларея («Торонто»), Джоуел Вотерман («Монреаль»), Сем Адекугбе («Ванкувер Вайткепс»).
Півзахисники: Тейджон Б'юкенен («Вільярреал», Іспанія), Джейкоб Шаффельберг («Нешвілл», США), Ніко Сігур («Гайдук», Хорватія), Матьє Шуаньє («Грассгоппер», Швейцарія), Стівен Еуштакіу («Порту», Португалія), Ісмаєль Коне («Ренн», Франція), Натан Саліба («Монреаль»), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – «Ванкувер Вайткепс»).
Нападники: Джонатан Девід («Лілль», Франція), Проміс Девід («Юніон Сент-Жилуаз», Бельгія), Данієль Джеббісон («Борнмут», Англія), Кайл Ларін («Мальорка», Іспанія), Тані Олувасеї («Міннесота Юнайтед», США).
Збірна України в межах турніру Canadian Shield проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.
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