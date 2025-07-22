Визначилися суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії у Сумгаїті

Українки отримали сьомий номер посіву і потрапили до групи В

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась своїх суперниць на наступному для себе етапі Жіночої серії 3х3 у Сумгаїті, Азербайджан, який пройде 26-27 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки отримали сьомий номер посіву і потрапили до групи В разом зі збірною Польщі та комерційною командою Пекін.

Польща в цьому сезоні виступила на трьох етапах Жіночої серії 3х3, дійшовши до півфіналу в Амстердамі і Марселі, а також ставши шостою в Бухаресті. Команда Пекін вперше гратиме в сезоні, фактично це збірна Китаю U-23, яка готується до старту в Лізі націй 11-17 серпня.

Розклад матчів групи В

Субота, 26 серпня

15:50 Польща – Пекін

17:30 Польща – Україна

19:10 Україна – Пекін

Нагадаємо, до заявки збірної України потрапили Дарія Дубнюк, Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач та Тетяна Юркевічус.

Саме цим складом на попередньому етапі у Бухаресті українки зайняли четверте місце.

У цьому сезоні на першому для себе етапі у Відні збірна України зайняла четверте місце, поступившись чемпіонкам збірній Нідерландів у півфіналі. В Улан-Баторі українки також поступились в півфіналі майбутнім чемпіонкам Австралії і стали третіми на етапі.

У підсумку за три етапи жіноча збірна України 3х3 записала до активу 190 балів (70 в Улан-Баторі та 60 у Відні та Бухаресті) і займає четверте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3.

Нагадаємо, чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу завершила чемпіонат Європи у Дивізіоні А без перемог на 16-му підсумковому місці.