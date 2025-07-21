Визначилося місце збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи U-20

Україна програла останній матч на чемпіонаті Європи збірній Фінляндії

Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу завершує чемпіонат Європи у Дивізіоні А без перемог на 16-му підсумковому місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна програла останній матч на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А за 15-16 місця збірній Фінляндії з рахунком 80:82.

Україна краще почала гру, вигравши першу чверть 28:11, але далі Фінляндія зуміла вирівняти хід гри, хоча наші хлопці утримували перевагу в районі 10 очок. Ривок в третій чверті Фінляндії дозволив їм скоротити своє відставання до 5 очок, але два очка Колаволе та триочковий базер Сушкіна повернув +10 Україні перед останньою чвертю.

В четвертій десятихвилинці хід гри не змінився – фіни поступово скорочували відставання, а в середині чверті вийшли вперед. Остання хвилина почалась з влучання Аарона Еквере, після якого перевага Фінляндії сягнула +5. Українці до мінімуму скоротили відставання, але врятуватись від поразки не зуміли. Сушкін був близьким до влучного енд-вану, який міг вирвати нічию в основний час, але кільце не прийняло мʼяч.

Найрезультативнішими у складі збірної України, яка грала без травмованих Данііла Сипала та Максима Кличка, стали Єгор Сушкін з 26 очками (6/9 триочкових) та Лука Лохманчук з 25 баллами. Відзначимо також 14 підбирань Андрія Ситара.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон А

Матч за 15-16 місця. Іракліон, Греція

Україна – Фінляндія 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Україна: Колаволе 8, Упир 3, Лохманчук 25 + 5 підбирань, Йяму 5 + 8 підбирань, Кузнецов 0 – старт; Сушкін 26, Ліщина 7, Ситар 5 + 14 підбирань, Бутко 3, Романиця 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс