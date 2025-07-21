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Визначилося місце збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи U-20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилося місце збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи U-20
Україна посіла 16 місце на молодіжному чемпіонаті Європи з баскетболу

Україна програла останній матч на чемпіонаті Європи збірній Фінляндії

Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу завершує чемпіонат Європи у Дивізіоні А без перемог на 16-му підсумковому місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна програла останній матч на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А за 15-16 місця збірній Фінляндії з рахунком 80:82.

Україна краще почала гру, вигравши першу чверть 28:11, але далі Фінляндія зуміла вирівняти хід гри, хоча наші хлопці утримували перевагу в районі 10 очок. Ривок в третій чверті Фінляндії дозволив їм скоротити своє відставання до 5 очок, але два очка Колаволе та триочковий базер Сушкіна повернув +10 Україні перед останньою чвертю.

В четвертій десятихвилинці хід гри не змінився – фіни поступово скорочували відставання, а в середині чверті вийшли вперед. Остання хвилина почалась з влучання Аарона Еквере, після якого перевага Фінляндії сягнула +5. Українці до мінімуму скоротили відставання, але врятуватись від поразки не зуміли. Сушкін був близьким до влучного енд-вану, який міг вирвати нічию в основний час, але кільце не прийняло мʼяч.

Найрезультативнішими у складі збірної України, яка грала без травмованих Данііла Сипала та Максима Кличка, стали Єгор Сушкін з 26 очками (6/9 триочкових) та Лука Лохманчук з 25 баллами. Відзначимо також 14 підбирань Андрія Ситара.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон А

Матч за 15-16 місця. Іракліон, Греція

Україна – Фінляндія 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Україна: Колаволе 8, Упир 3, Лохманчук 25 + 5 підбирань, Йяму 5 + 8 підбирань, Кузнецов 0 – старт; Сушкін 26, Ліщина 7, Ситар 5 + 14 підбирань, Бутко 3, Романиця 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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