Визначилося місце збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи U-20
Україна програла останній матч на чемпіонаті Європи збірній Фінляндії
Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу завершує чемпіонат Європи у Дивізіоні А без перемог на 16-му підсумковому місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Україна програла останній матч на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А за 15-16 місця збірній Фінляндії з рахунком 80:82.
Україна краще почала гру, вигравши першу чверть 28:11, але далі Фінляндія зуміла вирівняти хід гри, хоча наші хлопці утримували перевагу в районі 10 очок. Ривок в третій чверті Фінляндії дозволив їм скоротити своє відставання до 5 очок, але два очка Колаволе та триочковий базер Сушкіна повернув +10 Україні перед останньою чвертю.
В четвертій десятихвилинці хід гри не змінився – фіни поступово скорочували відставання, а в середині чверті вийшли вперед. Остання хвилина почалась з влучання Аарона Еквере, після якого перевага Фінляндії сягнула +5. Українці до мінімуму скоротили відставання, але врятуватись від поразки не зуміли. Сушкін був близьким до влучного енд-вану, який міг вирвати нічию в основний час, але кільце не прийняло мʼяч.
Найрезультативнішими у складі збірної України, яка грала без травмованих Данііла Сипала та Максима Кличка, стали Єгор Сушкін з 26 очками (6/9 триочкових) та Лука Лохманчук з 25 баллами. Відзначимо також 14 підбирань Андрія Ситара.
Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон А
Матч за 15-16 місця. Іракліон, Греція
Україна – Фінляндія 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)
Україна: Колаволе 8, Упир 3, Лохманчук 25 + 5 підбирань, Йяму 5 + 8 підбирань, Кузнецов 0 – старт; Сушкін 26, Ліщина 7, Ситар 5 + 14 підбирань, Бутко 3, Романиця 0.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
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Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс