Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній розкішний маєток Джордана з 17 ваннами здається в оренду: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Колишній розкішний маєток Джордана з 17 ваннами здається в оренду: деталі
На воротах маєтку встановлено номер 23, під яким виступав Джордан

Площа маєтку становить майже 30 тисяч квадратних метрів

Колишній особняк легендарного американського баскетболіста Майкла Джордана здається в оренду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Оголошення опубліковано на сайті сервісу пошуку житла. Особняк, що знаходиться в Хайленд-Парк (Іллінойс, США), можна орендувати мінімум на сім ночей.

Вартість оренди коштує від $105 тисяч до $120 тисяч на тиждень.

Площа маєтку становить майже 30 тисяч квадратних метрів. У будинку є сім спальних кімнат, 17 ванних кімнат, кінотеатр, сигарна кімната, салон краси, винний льох, тренажерний зал, басейн, баскетбольний майданчик та майданчик для гольфу. На воротах маєтку встановлено номер 23, під яким виступав Джордан.

Нинішній власник купив особняк у грудні за $9,5 млн.

Джордан – дворазовий олімпійський чемпіон, а також шестиразовий чемпіон НБА. 2009 року його включили до Зали слави баскетболу, а 2015 року – до зали слави FIBA.

Американець завершив кар'єру гравця 2003-го, зараз йому 62 роки. Фахівці та експерти називають Джордана найкращим баскетболістом в історії гри.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: Майкл Джордан баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна зіграє з Латвією у Ризі
Молодіжна збірна України з баскетболу зіграє контрольний матч проти Латвії
1 липня, 14:10
ФІБА продемонструвала довіру до роботи суддівського корпусу ФБУ
Українські арбітри працюватимуть на матчах чемпіонатів Європи з баскетболу
25 червня, 13:24
24 червня українська команда проведе перші два матчі групового турніру
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України
24 червня, 11:02
«Оклахома» вперше в історії стала чемпіоном НБА
Визначився новий чемпіон НБА
23 червня, 10:03
Гендиректор Євроліги розповів про співпрацю з НБА
Гендиректор Євроліги розповів про співпрацю з НБА
19 червня, 11:57
Предраг Стоякович розповів про проблеми НБА
Легендарний баскетболіст назвав головні проблеми сучасної НБА
11 червня, 21:25
Українські дівчата потрапили до групи D Жіночої серії
Збірна України візьме участь у Жіночій серії з баскетболу 3х3
11 червня, 17:06
Міріам Уро-Ніле (праворуч) зробила вирішальний вклад в успіх України
Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
9 червня, 12:57
На сьогодні до складу НБА входить 30 професійних клубів США і Канади
У НБА можуть з'явитися нові команди
6 червня, 18:00

Новини

Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою на Вімблдоні
Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою на Вімблдоні
Очільники ФІФА та УЄФА прокоментували загибель гравця «Ліверпуля» Жоти
Очільники ФІФА та УЄФА прокоментували загибель гравця «Ліверпуля» Жоти
Колишній розкішний маєток Джордана з 17 ваннами здається в оренду: деталі
Колишній розкішний маєток Джордана з 17 ваннами здається в оренду: деталі
Визначилися суперники українських клубів в основному раунді Ліги чемпіонів із футзалу
Визначилися суперники українських клубів в основному раунді Ліги чемпіонів із футзалу
Україна здобула сім нагород на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U20
Україна здобула сім нагород на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U20
Користувачі соцмереж помилково «поховали» зірку «Манчестер Юнайтед»: що сталося
Користувачі соцмереж помилково «поховали» зірку «Манчестер Юнайтед»: що сталося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
30K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
21K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
12K
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
7110
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua