Колишній розкішний маєток Джордана з 17 ваннами здається в оренду: деталі

Площа маєтку становить майже 30 тисяч квадратних метрів

Колишній особняк легендарного американського баскетболіста Майкла Джордана здається в оренду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Оголошення опубліковано на сайті сервісу пошуку житла. Особняк, що знаходиться в Хайленд-Парк (Іллінойс, США), можна орендувати мінімум на сім ночей.

Вартість оренди коштує від $105 тисяч до $120 тисяч на тиждень.

Площа маєтку становить майже 30 тисяч квадратних метрів. У будинку є сім спальних кімнат, 17 ванних кімнат, кінотеатр, сигарна кімната, салон краси, винний льох, тренажерний зал, басейн, баскетбольний майданчик та майданчик для гольфу. На воротах маєтку встановлено номер 23, під яким виступав Джордан.

Нинішній власник купив особняк у грудні за $9,5 млн.

Джордан – дворазовий олімпійський чемпіон, а також шестиразовий чемпіон НБА. 2009 року його включили до Зали слави баскетболу, а 2015 року – до зали слави FIBA.

Американець завершив кар'єру гравця 2003-го, зараз йому 62 роки. Фахівці та експерти називають Джордана найкращим баскетболістом в історії гри.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».