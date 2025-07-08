Литва – Україна: де дивитися трансляцію гри жіночого чемпіонату Європи з баскетболу U-18

Україна стартувала з трьох поспіль перемог на турнірі

Жіноча збірна України U-18 сьогодні, 8 липня, зіграє третій матч чемпіонату Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком».

Наша юнацька команда протистоятиме господаркам першості збірній Литви. Обидві команди стартували з трьох поспіль перемог на турнірі.

Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у своєму третьому матчі групового раунду команда Інни Кочубей перемогла збірну Боснії і Герцеговини – 81:76.

Наша команда впевнено виграла першу половину і зробивши ривок у другій чверті, отримала перевагу в 15 очок перед великою перервою. В другій половині боснійкам вдалося повернутися у гру та скоротити відставання. Але українська збірна в клатчі втримала переможний результат.

Українська збірна продемонструвала відмінний відсоток реалізації триочкових, забивши 10 з 17 дальніх кидків (58%). Також українська збірна виграла підбирання – 54-40. Головною проблемою для нашої команди в цій грі стали втрати – 31 в пасиві збірної.

Найкращою в складі української збірної в цьому матчі стала Поліна Тупало, у якої в активі дабл-дабл – 30 очок + 14 підбирань (РЕ 34).

Наступну гру на турнірі наша юнацька збірна зіграє у вівторок, 8 липня, о 18:00 проти господарок турніру збірної Литви.

Євробаскет-2025. Жінки, U-18

Вільнюс, Литва

Україна – Боснія і Герцеговина 81:76 (20:17, 24:12, 23:29, 14:18)

Україна: Тупало 30 + 14 підбирань + 3 перехоплення, Куценко 19 + 6 передач + 3 перехоплення, Петришак 8 + 7 підбирань, Шевченко 1, Солов’ян 0 – старт, Анісімова 12 + 4 передачі, Іщук 11 + 12 підбирань, Лесько 0 + 7 підбирань

Як повідомлялося, жіноча збірна України U-18 переможно розпочала свій виступ на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який стартував в Литві. Підопічні Інни Кочубей в стартовому матчі переграли Косово 62:51.