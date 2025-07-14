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Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА
Український розігруючий «Селтікс» Максим Шульга вийшов у старті і відіграв 22 хвилини
фото: ФБУ

Наступний матч «Бостон» українця зіграє 15 липня проти «Маямі»

«Бостон» українця Максима Шульги обіграв «Нью-Йорк» у матчі Літньої ліги НБА з рахунком 94:81. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український розігруючий «Селтікс» Максим Шульга вийшов у старті і відіграв 22 хвилини.

За відведений ігровий час українець набрав 7 очок (2/5 двоочкові, 1/4 триочкові, 0/1 штрафні), віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

Наступний матч команда українця зіграє 15 липня о 2:00 проти «Маямі». 

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

Проблемою для нашої команди в цьому матчі стали підбирання: Бельгія виграла відскоки 51-35 (17-11 в нападі). Збірна України використала втрати суперника, яких у бельгійців було на 7 більше, ніж у нашої команди, набравши 15 очок після помилок суперника. Але Бельгія мала в цьому матчі кращі кидкові показники та зробила більше результативних передач. 

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Свій заключний матч групового раунду збірна України зіграє проти Італії в понеділок, 14 липня, о 20:30. Італія в своєму першому матчі на турнірі перемогла Бельгію (68:64), а в другій грі поступилась Німеччині (67:71).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1

Теги: баскетбол Максим Шульга НБА

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