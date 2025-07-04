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Ексгравець НБА був визнаний винним у справі про зґвалтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ексгравець НБА був визнаний винним у справі про зґвалтування
32-річного Маклемора було визнано винним за трьома з чотирьох пунктів звинувачення
фото: Reuters

Баскетболіст не визнав себе винним за жодним пунктом

Колишнього гравця Національної баскетбольної асоціації (НБА) Бена Маклемора визнано винним у справі про зґвалтування у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

32-річного Маклемора було визнано винним за трьома з чотирьох пунктів звинувачення, зокрема у зґвалтуванні першого ступеня. Сам він не визнав себе винним за жодним пунктом. Вирок буде ухвалено наступного тижня.

Маклемор став підозрюваним після того, як поліція порушила справу за заявою про сексуальне насильство в Лейк-Осуїго (штат Орегон) 3 жовтня 2021 року. У лютому 2024 року жінки, які звинуватили спортсмена у нападі, дали свідчення, а поліція видала ордер на арешт Маклемора. У квітні 2024-го баскетболіста було заарештовано.

На драфті 2013 Маклемор був обраний під сьомим номером командою «Сакраменто». У 2023 році він залишив НБА і грав у Китаї, Греції, Іспанії та Туреччині.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: зґвалтування баскетбол НБА

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