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    Збірна України поразкою завершила виступи на чемпіонаті Європи

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    Україна - Велика Британія - Збірна України поразкою завершила виступи на чемпіонаті Європи
    Україна - Велика Британія
    ФІБА

    Наші дівчата поступилися Великій Британії в третьому матчі групового етапу ЄвроБаскета

    Жіноча національна збірна України з баскетболу програла команді Великої Британії в третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи.

    Україна – Велика Британія – 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24)

    Україна: Ягупова (21), Науменко (11), Білоцерківська (6), Малашенко (6), Удоденко (4), Радулович (4), Яцковець (2), Горобець, Кондусь 

    Суперниці одразу максимально зосереджено вступили в боротьбу. Уже після кількох стартових атак українкам довелося наздоганяти. Та з цим не надто вдало виходило. Особливо не пішли у наших кидки з-за дуги. За першу чверть не реалізували жодної з восьми спроб.

    У другій 10-хвилинці тенденція продовжилася – уже 18 хибних спроб. Жодного влучання. То ж за більшої кількості втрат британки після першої половини мали 11 очок переваги.

    Другу половину українки також почали з хибних кидків з-за дуги. Лише 23-тя спроба виявилася влучною. Свій дев’ятий дальній кидок нарешті реалізувала Ягупова.

    Схоже, цей момент додав упевненості українкам. Науменко, у якої сьогодні день народження, агресивно відіграла в захисті та реалізувала в наступній атаці два з фолом. А наступне друге дальнє влучання Ягупової скоротило різницю в рахунку до мінімального одного балу. За підсумками третьої чверті Україна вперше в матчі вийшла вперед – 45:44. Заключні два очка набрала Науменко.

    З початком заключної чверті британки перехопили ініціативу. За половину ігрового часу вони відновили 11-очкову перевагу. Сил на спробу заключного ривка у збірної України в підсумку не виявилося. Натомість британки лише збільшили перевагу.

    Цією поразкою наша команда завершила виступи на чемпіонаті Європи.

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